Μετρό: Αλλάζουν από σήμερα Κυριακή (15/3) τα δρομολόγια στη Γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
2026-03-15 08:57:14
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό.Αναλυτικότερα από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, θα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό και οι σταθμοί Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ακρόπολη, θα κλείνουν στις 21:40 από Κυριακή έως Πέμπτη.eleftherostypos.grΟι προσωρινές αυτές αλλαγές, γίνονται τις βραδινές ώρες στο sidirodromikanea
