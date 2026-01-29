2026-01-29 21:06:31
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Διαδικτυακή Σύναξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Θέμα:
O διάλογος της πίστεως με τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη
και την Τέχνη στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου :
«Ομιλίαι εις την Εξαήμερον»
Ομιλήτρια:
Θέκλα Καβούνη,
Θεολόγος – Φιλόλογος, υποψ. Δρ. Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Ώρα 19:30
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση :
synaksi.petheol.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΣΤΑΣΥ: 50 προσλήψεις τεχνικών ΔΕ σε μετρό και τραμ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ13 Τρόποι για να καμουφλάρετε προβληματικά σημεία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ