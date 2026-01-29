2026-01-29 21:06:31
Φωτογραφία για 31 IAN 2026 | Διαδικτυακή Συνάντηση της ΠΕΘ με Θέμα τους Τρεις Ιεράρχες

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Διαδικτυακή Σύναξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Θέμα:

O διάλογος της πίστεως με τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη

και την Τέχνη στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου :

«Ομιλίαι εις την Εξαήμερον»

Ομιλήτρια:



Θέκλα Καβούνη,

Θεολόγος – Φιλόλογος, υποψ. Δρ. Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ώρα 19:30

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής στην εκδήλωση :

synaksi.petheol.gr

