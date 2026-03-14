Την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 16.9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε ξεκάθαρο προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 14.9%, ενώ το «Κοινωνία Ώρα Mega» βρέθηκε στο 12.4%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 7.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 4.8%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με μόλις 1.6%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

