2026-03-14 09:49:18
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερο το «Σήμερα»

Την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 16.9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε ξεκάθαρο προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Σήμερα» με 14.9%, ενώ το «Κοινωνία Ώρα Mega» βρέθηκε στο 12.4%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 7.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 4.8%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» με μόλις 1.6%, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πιο πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μεγάλη πτώση για «Το Πρωινό»
