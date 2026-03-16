





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize» με 14.8%, διατηρώντας τη δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό. Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, κινήθηκε το «Το Σόι Σου. VI (E)» με 13.5%, ενώ σταθερή παρουσία είχε ο «Survivor» με 10.7% και η σειρά «Larisa Εμπιστευτικό» (Mega) με 10.1%.

Ακολουθούν το «ΟΞυπνάκιας» (Star) με 9.8%, ο «Ο Γιατρός II» με 9.2%, η «H Παριζιάνα» (Mega) με 8.5%, ο «Parker» με 8.2% και οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E)» με 5.8%. Στο τέλος της prime time ζώνης, σε χαμηλά μονοψήφια, βρέθηκε το «Κρίμα το μπόι σου» (ANT1) με 6.2% και το «Το Τελευταίο Νησί» με 3.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο έρχεται το «The 2Night Show» με 9.4%, ενώ ακολουθούν το «Monobala» με 7.7%, το «Super Μπάλα Live» με 7.4% και το «Grande League» με 3.7%.

Η εικόνα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη των κλασικών ψυχαγωγικών format, ενώ οι σειρές και τα αθλητικά προγράμματα προσπαθούν να ακολουθήσουν σε ένα ανταγωνιστικό prime time.

Πηγή: tvnea.com