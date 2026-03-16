2026-03-16 10:24:41
Φωτογραφία για Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize» με 14.8%, διατηρώντας τη δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό. Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, κινήθηκε το «Το Σόι Σου. VI (E)» με 13.5%, ενώ σταθερή παρουσία είχε ο «Survivor» με 10.7% και η σειρά «Larisa Εμπιστευτικό» (Mega) με 10.1%.

Ακολουθούν το «ΟΞυπνάκιας» (Star) με 9.8%, ο «Ο Γιατρός II» με 9.2%, η «H Παριζιάνα» (Mega) με 8.5%, ο «Parker» με 8.2% και οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (E)» με 5.8%. Στο τέλος της prime time ζώνης, σε χαμηλά μονοψήφια, βρέθηκε το «Κρίμα το μπόι σου» (ANT1) με 6.2% και το «Το Τελευταίο Νησί» με 3.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο έρχεται το «The 2Night Show» με 9.4%, ενώ ακολουθούν το «Monobala» με 7.7%, το «Super Μπάλα Live» με 7.4% και το «Grande League» με 3.7%.

Η εικόνα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη των κλασικών ψυχαγωγικών format, ενώ οι σειρές και τα αθλητικά προγράμματα προσπαθούν να ακολουθήσουν σε ένα ανταγωνιστικό prime time.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ελλάδα: Το πρώτο μετρό της Θεσσαλονίκης συνδυάζει τρένα χωρίς οδηγό και αρχαιολογική κληρονομιά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερο το «Σήμερα»
Prime Time: Πρωτιά για «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» – Δυνατά και «Το Σόι Σου»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «Deal» – Δυνατά και τα «Live News»
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» – Δυνατή μάχη με «Μπαμπά Σ’ αγαπώ» και MasterChef
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Το κλείσιμο του Οδοντωτού θέτει σε κίνδυνο την τουριστική οικονομία των Καλαβρύτων
ΠΩΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ HACKING ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων [πίνακες]