2026-01-31 09:51:32
Φωτογραφία για Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
«Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία “Daniel” και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα μπορεί να εκτελείται με ασφάλεια σε χρόνο κάτω από τρεισήμισι ώρες», αναφέρει στην «Political» ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και προσθέτει ότι τέλη Αυγούστου του 2026, για sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Δίχτυ-Αεροπλανάκι με δαχτυλίδια (Ring Glider)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δίχτυ-Αεροπλανάκι με δαχτυλίδια (Ring Glider)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη
Η εξαήμερη πανεθνική απεργία των μηχανοδηγών παραλύει το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο
Η εξαήμερη πανεθνική απεργία των μηχανοδηγών παραλύει το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο
Τρένα: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για ένα, ακόμη, δέντρο που έπεσε στις ράγες
Τρένα: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για ένα, ακόμη, δέντρο που έπεσε στις ράγες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος εντός της σιδηροδρομικής γραμμής
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος εντός της σιδηροδρομικής γραμμής
Συντάξεις: Γιατί συμφέρει τώρα η αποχώρηση - Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους [Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία]
Συντάξεις: Γιατί συμφέρει τώρα η αποχώρηση - Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους [Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία]
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Η Μάχη στη Μάνινα Ξηρομέρου υπό τον Καραϊσκάκη στα 1825
Η Μάχη στη Μάνινα Ξηρομέρου υπό τον Καραϊσκάκη στα 1825
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία