Σας έχω ένα πολύ ωραίο πείραμα για το ΣΚ με αυτή την υπέροχη λιακάδα. Καλή διασκέδαση και καλές πτήσεις εύχομαι.Πείραμα/Κατασκευή: “Δίχτυ-Αεροπλανάκι με δαχτυλίδια” (Ring Glider)Το πετάς σαν μικρό “βέλος” και, λόγω του σχήματος με δύο δαχτυλίδια, έχει πολύ σταθερή και… ιδιαίτερη πτήση!Υλικά1 καλαμάκι (ή λεπτό ξυλάκι/σουβλάκι χωρις μύτη)1 φύλλο χαρτί Α4 (ή χαρτόνι λεπτό)Σελοτέιπ / κολλητική ταινίαΨαλίδιχάρακας & μαρκαδόροςΣτόχοςΝα φτιάξουμε ένα απλό “ανεμόπτερο” που:πετάει ευθεία και σταθερά,δεν “βουτάει” εύκολα,δείχνει στην πράξη πώς η αεροδυναμική σταθερότητα εξαρτάται από σχήμα + κέντρο βάρους.Βήματα της ΚατασκευήςΚόψε 2 λωρίδες χαρτί:1 μεγαλύτερη (για μεγάλο δαχτυλίδι)1 μικρότερη (για μικρό δαχτυλίδι)Κάνε τις λωρίδες κύκλο και κόλλησε τις άκρες → 2 “δαχτυλίδια”.Κόλλησε το μεγάλο δαχτυλίδι στην μπροστινή πλευρά του καλαμιού.Κόλλησε το μικρό δαχτυλίδι στην πίσω πλευρά του καλαμιού.Έλεγξε να είναι όσο γίνεται κεντραρισμένα και να “κάθονται” ίσια.Tip: Αν “στρίβει”, μετακίνησε λίγο το δαχτυλίδι ή βάλε ένα μικρό κομματάκι ταινία σαν “βάρος” στη μεριά που σηκώνεται.Πώς το πετάμεΚράτα το από το καλαμάκι πίσω από το μεγάλο δαχτυλίδι.Πέτα το απαλά και ευθεία, σαν μικρό ακόντιο (όχι σαν φρίσμπι).Δοκίμασε διαφορετικές “δυνάμεις” ρίψης: θα δεις αλλαγή σε απόσταση και ύψος.Γιατί πετάει “περίεργα” και τόσο σταθερά;Τα δαχτυλίδια λειτουργούν σαν φτερά: ο αέρας περνά γύρω τους και δημιουργείται άνωση.Το μικρό δαχτυλίδι πίσω δουλεύει σαν ουρά/σταθεροποιητής (σαν τα πτερύγια σε βέλος).Το σχήμα “δαχτυλίδι” μειώνει τις άκρες του φτερού → λιγότερο “στροβιλισμό” στις άκρες, άρα συχνά πιο ομαλή πτήση.Αν το κέντρο βάρους είναι σωστά (λίγο πιο μπροστά), “αυτοδιορθώνεται” και δεν κάνει εύκολα τούμπες.Τι δείχνει ως φυσικήΆντωση (Lift): δημιουργείται από τη ροή του αέρα γύρω από την επιφάνεια.Οπισθέλκουσα (Drag): όσο πιο “άγαρμπο” ή στραβό, τόσο φρενάρει.Σταθερότητα πτήσης: ο “πίσω σταθεροποιητής” βοηθά να κρατά πορεία.Κέντρο μάζας vs κέντρο πίεσης: όταν είναι σε σωστή θέση, η πτήση γίνεται “ήρεμη”.Εφαρμογές/σύνδεση με πραγματική τεχνολογίαΑεροπλάνα & drones: χρησιμοποιούν ουρές/σταθεροποιητές ακριβώς για αυτό: ευστάθεια.Δακτυλιοειδή φτερά (annular/ring wings): υπάρχουν πειραματικές σχεδιάσεις που εκμεταλλεύονται το “κλειστό” φτερό για καλύτερο έλεγχο ροής.Ducted fans (ανεμιστήρες σε “δαχτυλίδι” σε drones): ο δακτύλιος βοηθά στην ασφάλεια και στη ροή αέρα.Ρίψεις τύπου βέλους/βλήματος: η ιδέα “μπροστά σώμα – πίσω σταθεροποιητής” είναι ίδια σε βέλη, βελάκια, ακόμα και σε ορισμένα βλήματα.Μικρές δοκιμές για έξτρα funΑλλάζεις μέγεθος δαχτυλιδιών → τι αλλάζει στην απόσταση;Βάζεις το μικρό μπροστά και το μεγάλο πίσω → γίνεται πιο ασταθές;Προσθέτεις λίγο βάρος μπροστά (1 μικρό κομματάκι ταινία) → πετάει πιο ευθεία;ΠροσοχήΜην το πετάς προς πρόσωπα/μάτια και απόφυγε πολύ δυνατή ρίψη σε κλειστό χώρο. Για την αυλή του σχολείου είναι τέλειο. Εμείς καναμε ρίψη μέσα στην τάξη και επίσης ήταν τέλεια.