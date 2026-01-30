2026-01-30 23:12:23
Φωτογραφία για Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Στην Ουέλβα τελέστηκε επίσημη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού ατυχήματος Adamuz, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους, στην οποία παρευρέθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, οι οποίοι ενώθηκαν με τις θλιμμένες οικογένειες.africanews.com Περισσότεροι από 300 συγγενείς ταξίδεψαν στην πόλη της Ανδαλουσίας. Εβδομάδες μετά το ατύχημα, πολλοί περιέγραψαν το σοκ τους sidirodromikanea
