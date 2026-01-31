200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Του Νίκου Θεοδ. Μήτση.

τ. Διευθυντής Δήμου Αθηναίων.Το καλοκαίρι του 1825 που η Δυτική Ελλάδα φλεγόταν και επικρατούσε ολοσχερής έρεβος στις περιοχές της και, το Μεσολόγγι, πολιορκούνταν από τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βρυώνη, ο Καρπενησιώτης στρατηγός Γιαννάκης Γιολδάσης έγραφε προς τον Καραϊσκάκη, αλλεπάλληλες γραφές περί τα τέλη του Ιουνίου του 1825 για τον γρήγορο και αναγκαίο ερχομό του στη Δυτική Ελλάδα [ΓΑΚ: Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη, Πολέμου, φάκ. 29 και Απομνημονεύματα, Νικολάου Σπηλιάδη, τόμος 2ος, σελ. 427].