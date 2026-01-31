2026-01-31 00:22:49
Φωτογραφία για Η Μάχη στη Μάνινα Ξηρομέρου υπό τον Καραϊσκάκη στα 1825

 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου



Του Νίκου Θεοδ. Μήτση.



- ιστοριοδίφης - ιστορικός ερευνητής.

- τ. Διευθυντής Δήμου Αθηναίων.

Το καλοκαίρι του 1825 που η Δυτική Ελλάδα φλεγόταν και επικρατούσε ολοσχερής έρεβος στις περιοχές της και, το Μεσολόγγι, πολιορκούνταν από τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βρυώνη, ο Καρπενησιώτης στρατηγός Γιαννάκης Γιολδάσης έγραφε προς τον Καραϊσκάκη, αλλεπάλληλες γραφές περί τα τέλη του Ιουνίου του 1825 για τον γρήγορο και αναγκαίο ερχομό του στη Δυτική Ελλάδα [ΓΑΚ: Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη, Πολέμου, φάκ. 29 και Απομνημονεύματα, Νικολάου Σπηλιάδη, τόμος 2ος, σελ. 427]. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή – MEGA και OPEN δίνουν τη μάχη των δεκαδικών
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή – MEGA και OPEN δίνουν τη μάχη των δεκαδικών
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Σήμερα» κυριαρχεί – Μάχη δεύτερης θέσης στο φόντο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το «Πρωινό» κυριαρχεί – Δυνατή μάχη για τη δεύτερη θέση
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: «Live News» στην κορυφή – Δυναμική μάχη για τα τηλεπαιχνίδια
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Εργασίας και Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, του Δήμου Ξηρομέρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Ναυτιλίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη έμαθε να ξεχωρίζει το παράξενο στο Σύμπαν
Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη έμαθε να ξεχωρίζει το παράξενο στο Σύμπαν
Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
Αυτή η εκπομπή του Σαββατοκύριακου αλλάζει ώρα στο MEGA
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Hellenic Train : Καταργούνται δρομολόγια τρένων από αύριο στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.
Κλειδώνει οριστικά ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας-Καταργείται και επίσημα το Τμήμα Γραμμής.
Κλειδώνει οριστικά ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας-Καταργείται και επίσημα το Τμήμα Γραμμής.