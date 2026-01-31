2026-01-31 09:30:34
Φωτογραφία για Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Από μια αναβιωμένη σύνδεση των Βαλκανίων μέχρι μια υποτιμημένη σύνδεση με πόλεις της Σκωτίας, ακολουθούν πέντε νέες σιδηροδρομικές διαδρομές που έχουν επιβεβαιωθεί ή έχουν προγραμματιστεί για το 2026.euronews.comΤα ταξίδια με τρένο σε όλη την Ευρώπη αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά το 2026. Μια έρευνα που διεξήχθη σε 11.000 άτομα, κατόπιν ανάθεσης από τον κατασκευαστή σιδηροδρομικών μεταφορών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος εντός της σιδηροδρομικής γραμμής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος εντός της σιδηροδρομικής γραμμής
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
ΠΦΣ: «Απετράπη στο παρά πέντε η ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Π.Φ.Σ. για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ από την 01η.02.2026
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Γιατί συμφέρει τώρα η αποχώρηση - Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους [Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία]
Συντάξεις: Γιατί συμφέρει τώρα η αποχώρηση - Τα νέα ποσά για 2.5 εκατ. συνταξιούχους [Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία]
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ
Η Μάχη στη Μάνινα Ξηρομέρου υπό τον Καραϊσκάκη στα 1825
Η Μάχη στη Μάνινα Ξηρομέρου υπό τον Καραϊσκάκη στα 1825
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια παρακολούθησαν τη λειτουργία για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ
Μετρό: Επανέρχεται η νυχτερινή λειτουργία σε τρεις σταθμούς από 1η Φεβρουαρίου - Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ