2026-01-31 23:10:28
Φωτογραφία για Δύο ιοί που προέρχονται από ζώα μπορεί να προκαλέσουν την επόμενη πανδημία
Δύο ιοί που προέρχονται από τα ζώα μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Ποιοι είναι αυτοί; Ο ιός που προκαλεί γρίπη τύπου D και ο κορωνοϊός των σκύλων, HuPn-2018. Αυτά αναφέρουν Αμερικανοί επιστήμονες.

Όπως λένε οι ειδικοί, και οι δύο ιοί κυκλοφορούν αθόρυβα εδώ και λίγα χρόνια στα ζώα. Πλέον όμως είναι «ώριμες» οι συνθήκες για να εξαπλωθούν ευρύτερα στους ανθρώπους, προσθέτουν.

Οι επιστήμονες δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους στην ιατρική επιθεώρηση Emerging Infectious Diseases. Όπως γράφουν, εάν συνεχιστούν τα κενά που υπάρχουν στην επιτήρηση και την έγκαιρη διάγνωση, και οι δύο ιοί έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν μεγάλες συρροές κρουσμάτων.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήλωση τέως Προέδρου ΟΣΕ, Γιάννου Γραμματίδη για το κλείσιμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Να πάρουν θέση Υπουργείο και ΟΣΕ για το κλείσιμο του σταθμού Δράμας.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Φαίη Σκορδά για «Καλημέρα Ελλάδα»: Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη...
Ιράν: Τι θα γίνει εάν πέσει το καθεστώς των μουλάδων – 5 σενάρια για την επόμενη μέρα
Ιράν: Τι θα γίνει εάν πέσει το καθεστώς των μουλάδων – 5 σενάρια για την επόμενη μέρα
«Άγιος έρωτας»: Κλειδώνει το τέλος της σειράς – Η απόφαση του Alpha και η επόμενη σελίδα
«Άγιος έρωτας»: Κλειδώνει το τέλος της σειράς – Η απόφαση του Alpha και η επόμενη σελίδα
Χριστούγεννα, αλκοόλ και hangover: Συμβουλές για την επόμενη μέρα...
Χριστούγεννα, αλκοόλ και hangover: Συμβουλές για την επόμενη μέρα...
Εκλογές ΦΣΑ 2025: Καθαρή πρωτιά Μανωλόπουλου, πρώτη δύναμη ο ΕΦΦΑ – επόμενη μέρα με συνεργασίες
Εκλογές ΦΣΑ 2025: Καθαρή πρωτιά Μανωλόπουλου, πρώτη δύναμη ο ΕΦΦΑ – επόμενη μέρα με συνεργασίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ρόζυ Βασιλειάδου μιλά για την έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών–σιδηροδρομικών
Η Ρόζυ Βασιλειάδου μιλά για την έκθεση ζωγραφικής των καλλιτεχνών–σιδηροδρομικών
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ελλείψεις φαρμάκων-11 ώρες την εβδομάδα αφιερώνουν οι Φαρμακοποιοί στις ελλείψεις!
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ελλείψεις φαρμάκων-11 ώρες την εβδομάδα αφιερώνουν οι Φαρμακοποιοί στις ελλείψεις!
Ενθουσιασμένοι οι καλλιτέχνες σιδηροδρομικοί με την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής
Ενθουσιασμένοι οι καλλιτέχνες σιδηροδρομικοί με την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής
Σήμερα Σάββατο και ώρα ο αγωνας Ηρακλή Αστακού -ΠΑΟΚ Καλυβίων
Σήμερα Σάββατο και ώρα ο αγωνας Ηρακλή Αστακού -ΠΑΟΚ Καλυβίων
Ανακοινωση Ιερου Ναου Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοινωση Ιερου Ναου Αγίου Νικολάου Αστακού