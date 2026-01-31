2026-01-31 23:10:28

Δύο ιοί που προέρχονται από τα ζώα μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη μεγάλη απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Ποιοι είναι αυτοί; Ο ιός που προκαλεί γρίπη τύπου D και ο κορωνοϊός των σκύλων, HuPn-2018. Αυτά αναφέρουν Αμερικανοί επιστήμονες.



Όπως λένε οι ειδικοί, και οι δύο ιοί κυκλοφορούν αθόρυβα εδώ και λίγα χρόνια στα ζώα. Πλέον όμως είναι «ώριμες» οι συνθήκες για να εξαπλωθούν ευρύτερα στους ανθρώπους, προσθέτουν.



Οι επιστήμονες δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους στην ιατρική επιθεώρηση Emerging Infectious Diseases. Όπως γράφουν, εάν συνεχιστούν τα κενά που υπάρχουν στην επιτήρηση και την έγκαιρη διάγνωση, και οι δύο ιοί έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν μεγάλες συρροές κρουσμάτων.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ