Φωτογραφία για Ενθουσιασμένοι οι καλλιτέχνες σιδηροδρομικοί με την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση ζωγραφικής που φιλοξενήθηκε σε αίθουσα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή δώδεκα καλλιτεχνών–σιδηροδρομικών. Η τελευταία ημέρα της έκθεσης βρήκε τους δημιουργούς εμφανώς ικανοποιημένους, καθώς η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία.Η έκθεση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το sidirodromikanea
