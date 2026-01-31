Η PGEU ενημερώνει την Ευρώπη για τον κρίσιμο ρόλο των φαρμακοποιών στην ανθεκτικότητα του συστήματος: Στην Ελλάδα περισσότερα από 200 σκευάσματα βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα-89 σε απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών-Το θέμα απασχολεί τους φαρμακοποιούς περίπου 11 ώρες εβδομαδιαίως

Οι ελλείψεις φαρμάκων εξακολουθούν να δημιουργούν προκλήσεις στα συστήματα υγείας της Ευρώπης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αλλαγές που θα καταστήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού πιο ανθεκτική και λειτουργική.

Γι' αυτό η PGEU διοργανώνει εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα: «Keeping medicines available: Pharmacists and the resilience of Europe’s supply chain», στην οποία θα στρέψει την προσοχή στους φαρμακοποιούς της κοινότητας, αναδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα φάρμακα και να διαχειριστούν τις ελλείψεις τη στιγμή που χρειάζεται, συνεισφέροντας έτσι στο σύστημα εφοδιασμού. Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, θα συμμετάσχουν μέλη της Ευρωβουλής, φαρμακοποιοί και ειδικοί του χώρου της υγείας, καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων για την ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση λύσεων.

Η κατάσταση σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο των ελλείψεων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα τη διετία 2023-2024 και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, τα προβλήματα επιμένουν.

Ο ΕΜΑ έχει σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για την ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ελλείψεις στην Ε.Ε., η οποία επί του παρόντος ταξινομεί 36 σκευάσματα σε έλλειψη που διαχειρίζεται ο ΕΜΑ, πέρα από τις αντίστοιχες λίστες που συντάσσουν οι εθνικές αρχές.

Στην Ελλάδα, π.χ. σε περιορισμένη διαθεσιμότητα βρίσκονται, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη λίστα του ΕΟΦ, περισσότερα από 200 σκευάσματα, ενώ για 89 ισχύει αυτή τη στιγμή η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών. Η PGEU έχει καταγράψει ότι το θέμα απασχολεί τους φαρμακοποιούς περίπου 11 ώρες εβδομαδιαίως, τριπλάσιος χρόνος συγκριτικά με μια δεκαετία πριν, ενώ από την πλευρά της EAHP, ήτοι των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, το 79-89% αυτών επιβεβαιώνει πως οι ελλείψεις επηρεάζουν τη λειτουργία των φαρμακείων και την παροχή φροντίδας.

πηγή: Φαρμακευτικός Κόσμος

farmakopoioi