





Σαρωτικές αλλαγές δρομολογούνται στη βραδινή ζώνη των μεγάλων καναλιών για την τηλεοπτική περίοδο 2026-2027, καθώς περισσότερες από δέκα σειρές φαίνεται πως ολοκληρώνουν οριστικά τον κύκλο τους. Το τοπίο σε Mega, ANT1 και Alpha αναμένεται να αλλάξει ριζικά, με τους σταθμούς να επανασχεδιάζουν από την αρχή τη στρατηγική τους στην prime time.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της τηλεοπτικής αγοράς, η επόμενη χρονιά θα βρει τα τρία μεγάλα κανάλια με εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με το φετινό, καθώς τα περισσότερα projects κλείνουν τον κύκλο τους.

Mega: Τίτλοι τέλους και νέα αρχή

Στο Mega, η «Γη της ελιάς» ολοκληρώνεται μετά από πολυετή παρουσία, αφήνοντας σημαντικό κενό στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Παράλληλα, το «Μια νύχτα μόνο» δεν θα συνεχιστεί, παρά τις αρχικές σκέψεις για επέκταση, ενώ το «Hotel Elvira» οδηγείται επίσης σε φινάλε. Σε εκκρεμότητα παραμένει η τύχη του «Έχω παιδιά».

Ο σταθμός ετοιμάζει ήδη τη νέα του μυθοπλασία, με καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου να εντάσσεται στον σχεδιασμό, καθώς και τη μαύρη κωμωδία «Κάμπινγκ», που βρίσκεται σε φάση παραγωγής.

ANT1 και Alpha: Ολική αναδιάρθρωση

Στον ANT1, το «Grand Hotel» ρίχνει αυλαία στο τέλος της δεύτερης σεζόν, τα «Παιχνίδια εκδίκησης» ολοκληρώνονται, ενώ ο «Δικαστής» μεταφέρθηκε αποκλειστικά στο ANT1+. Τέλος μπαίνει και στο «Γιατί, ρε πατέρα;». Παράλληλα, αναμένεται η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς «Σούπερ ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη ριάλιτι στη βραδινή ζώνη.

Αντίστοιχα, ο Alpha έχει ήδη αποφασίσει τη διακοπή έξι σειρών, στο πλαίσιο μιας συνολικής ανανέωσης του προγράμματός του.

Η επόμενη σεζόν προμηνύεται ως χρονιά μεγάλων ανακατατάξεων στην prime time, με τα κανάλια να επενδύουν σε νέα projects και διαφοροποιημένο περιεχόμενο, επιδιώκοντας να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό.

Πηγή: Real Life

Πηγή: tvnea.com