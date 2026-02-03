





Μια σημαντική τηλεοπτική εξέλιξη φέρνει ο ΑΝΤ1, καθώς η επιτυχημένη κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» ετοιμάζεται να περάσει στο Netflix, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωινό», η συμφωνία ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και τη διεθνή streaming πλατφόρμα έχει ήδη οριστικοποιηθεί, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται θέμα ωρών. Η σειρά θα αποτελέσει την πρώτη ελληνική κωμωδία του ΑΝΤ1 που θα κάνει ντεμπούτο στο Netflix.

Παρότι μέσα στη σεζόν έγιναν αλλαγές λόγω των τηλεθεάσεων, το «Γιατί ρε πατέρα;» φαίνεται πως αποκτά νέα δυναμική εκτός συνόρων, με τον σταθμό να βλέπει θετικά την πορεία του και σε διεθνές επίπεδο.

Διπλή προβολή μέσα στην εβδομάδα

Την ίδια ώρα, η σειρά συνεχίζει κανονικά και στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το «Γιατί ρε πατέρα;» θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας του και μεγαλύτερης επαφής με το τηλεοπτικό κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 22:30, η σειρά επιστρέφει στον αέρα του ΑΝΤ1 με νέο επεισόδιο, μετά από διάστημα απουσίας.

Η είσοδος στο Netflix, σε συνδυασμό με τη διπλή εβδομαδιαία προβολή στην τηλεόραση, δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική επιλογή του σταθμού να δώσει νέα πνοή στη σειρά και να δοκιμάσει τις αντοχές της τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Πηγή: tvnea.com