Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς και το ελληνικό φαρμακείο ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σε ζωντανή του παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Όπως δήλωσε, από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. Ο Υπουργός ανέφερε μάλιστα ότι θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη αποστολή ΦΥΚ σε ιδιωτικό φαρμακείο, παρουσία του ίδιου, του κ. Βάλτα και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το πιο ουσιαστικό στοιχείο της ανακοίνωσης είναι ότι...

.... οι ασθενείς θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα το φαρμακείο της επιλογής τους για την παραλαβή των ΦΥΚ, τερματίζοντας την αποκλειστική εξάρτηση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, τις πολύωρες αναμονές και τις ταλαιπωρίες που επί χρόνια κατήγγειλαν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των φαρμακοποιών, το οποίο πέρασε από πολλά εμπόδια, καθυστερήσεις και «σαράντα κύματα», τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παρά τις δυσκολίες, φαίνεται πως το αίτημα αυτό οδηγείται πλέον σε αίσιο τέλος, με όφελος για το σύστημα υγείας, την αποσυμφόρηση των δομών του ΕΟΠΥΥ και –κυρίως– για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Το ελληνικό φαρμακείο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να στηρίξει έμπρακτα τη δημόσια υγεία, προσφέροντας εγγύτητα, αξιοπιστία και ανθρώπινη φροντίδα, εκεί όπου τη χρειάζεται περισσότερο ο πολίτης.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το νέο μοντέλο, ωστόσο πρόκειται αναμφίβολα για μια εξέλιξη που δικαιώνει έναν πολυετή αγώνα του κλάδου.

farmakopoioi

Δείτε το βίντεο:Farmakopoioi