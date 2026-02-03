2026-02-03 14:17:23
Το «Εκτός Σχεδίου» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, για να αναδείξει με πρωτοποριακό τρόπο την τέχνη της κωμωδίας αυτοσχεδιασμού. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν απρόβλεπτες οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος καθοδηγεί την πλοκή σε πραγματικό χρόνο, με τις οδηγίες να γίνονται γνωστές και στο κοινό μέσω υποτίτλων.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό-σπίτι της stand up comedian Ήρας Κατσούδα, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σαρακατσάνη, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρη Παπακώστα και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε απρόβλεπτες και κωμικές καταστάσεις.

Κάθε εβδομάδα, το καστ υποδέχεται και καλεσμένους-έκπληξη από διαφορετικούς χώρους, που εμφανίζονται συνήθως με το πραγματικό τους όνομα.


Το «Εκτός Σχεδίου», βασισμένο στο γερμανικό format «Schillerstrasse» και παραγωγής Foss Productions, αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες κωμικές προτάσεις.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Σταματόπουλος

Σκηνογράφος: Ράνια Γερογιάννη

Διευθυντής Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Content Director – Αρχισυνταξία: Κατερίνα Κουμπή

Line Producer: Αθηνά Ζώτου

Producer: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Παραγωγή: ΕΡΤ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1ο: «Το ραντεβού της Ήρας»

Μια ρομαντική βραδιά. Ένα σπίτι έτοιμο για δείπνο. Και μια παρέα που κάνει τα πάντα… εκτός σχεδίου. Ποια είναι η παρέα; η Ήρα, μια «αιώνια» έφηβη χωρίς κάποιο σταθερό πλάνο στη ζωή της. Η θεία Φωτεινή, που υποτίθεται ότι μένει προσωρινά στο σπίτι μαζί της. Η ρομαντική και ευαίσθητη κολλητή της Ήρας, Μελίνα. Ο ενοχλητικός γείτονας Γιάννης, που ανακατεύεται παντού. Ο λογικός και διαχρονικά ερωτευμένος με τη Μελίνα, φίλος της Ήρας, Λευτέρης. Και ο Μπάμπης, φίλος της Φωτεινής, που έχει γίνει μέλος της παρέας κάπως… απρόσμενα.

Η Ήρα έχει κανονίσει ένα ρομαντικό δείπνο στο σπίτι της και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το κρατήσει μυστικό. Οι φίλοι της όμως, έχουν άλλα σχέδια. Ένας απρόσκλητος ψεκασμός για κατσαρίδες, μια παρεξήγηση που μυρίζει φαγητό, ένα ταψί με κοτόπουλο και μια σειρά από αλλεπάλληλα κουδούνια μετατρέπουν το ρομαντικό σκηνικό στο απόλυτο χάος.

tvnea.com
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
