





Σημαντικές ανακατατάξεις στο πρόγραμμα και στον σχεδιασμό της μυθοπλασίας φέρνει στην ΕΡΤ η εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το μεγάλο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού οδηγεί τη δημόσια τηλεόραση σε αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων, με πρόωρες ολοκληρώσεις σειρών, μετακινήσεις πρεμιερών και αναβολές για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του Μουντιάλ –η οποία θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 104 αγώνες– φέρεται να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό εντάσσεται στον προϋπολογισμό του 2026 και επηρεάζει άμεσα τον συνολικό προγραμματισμό της ΕΡΤ, οδηγώντας σε εκτεταμένο ανασχεδιασμό.

Πρόωρο τέλος για το «Καλά θα πάει κι αυτό»

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η κωμική σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό» ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αρχικό πλάνο. Αν και είχε λάβει έγκριση για περίπου 100 επεισόδια, η σειρά του Δημήτρη Αποστόλου θα ρίξει αυλαία τελικά γύρω στο 65ο επεισόδιο.

Πρεμιέρα για το «Από ήλιο σε ήλιο»

Τη θέση της κωμικής σειράς στο πρόγραμμα παίρνει η δραματική παραγωγή «Από ήλιο σε ήλιο», η οποία, παρά τις σκέψεις για μετάθεσή της στην επόμενη σεζόν, εξασφάλισε το «πράσινο φως» για άμεση προβολή.

Η σειρά, που αφηγείται τα γεγονότα γύρω από την απεργία των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1918, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Μαρτίου με τρία επεισόδια την εβδομάδα.

Αναβολές για TV Land και ERTflix

Ο νέος σχεδιασμός της ΕΡΤ επηρεάζει και άλλες παραγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες της REALNEWS, η κωμική σειρά «TV Land», σε σενάριο Γιώργου Φειδά και παραγωγή Φρόσως Ράλλη, μετατίθεται για τη σεζόν 2026–2027, με στόχο πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, οικονομία δυνάμεων γίνεται και στο ERTflix. Μετά την ολοκλήρωση της «Μεγάλης Χίμαιρας» και την πρεμιέρα της σειράς «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα στις 6 Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα παγώνει τα νέα λανσαρίσματα για τους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μίνι σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν», με πρωταγωνιστές τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου, δεν θα προβληθεί την άνοιξη, αλλά μεταφέρεται επίσης για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

