2026-02-03 16:03:16
Φωτογραφία για Άνω–κάτω το πρόγραμμα της ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ: Πρόωρα φινάλε, αναβολές και αλλαγές στη μυθοπλασία



Σημαντικές ανακατατάξεις στο πρόγραμμα και στον σχεδιασμό της μυθοπλασίας φέρνει στην ΕΡΤ η εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το μεγάλο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού οδηγεί τη δημόσια τηλεόραση σε αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων, με πρόωρες ολοκληρώσεις σειρών, μετακινήσεις πρεμιερών και αναβολές για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του Μουντιάλ –η οποία θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 104 αγώνες– φέρεται να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό εντάσσεται στον προϋπολογισμό του 2026 και επηρεάζει άμεσα τον συνολικό προγραμματισμό της ΕΡΤ, οδηγώντας σε εκτεταμένο ανασχεδιασμό.

Πρόωρο τέλος για το «Καλά θα πάει κι αυτό»

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η κωμική σειρά της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό» ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αρχικό πλάνο. Αν και είχε λάβει έγκριση για περίπου 100 επεισόδια, η σειρά του Δημήτρη Αποστόλου θα ρίξει αυλαία τελικά γύρω στο 65ο επεισόδιο.

Πρεμιέρα για το «Από ήλιο σε ήλιο»

Τη θέση της κωμικής σειράς στο πρόγραμμα παίρνει η δραματική παραγωγή «Από ήλιο σε ήλιο», η οποία, παρά τις σκέψεις για μετάθεσή της στην επόμενη σεζόν, εξασφάλισε το «πράσινο φως» για άμεση προβολή.

Η σειρά, που αφηγείται τα γεγονότα γύρω από την απεργία των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1918, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Μαρτίου με τρία επεισόδια την εβδομάδα.

Αναβολές για TV Land και ERTflix

Ο νέος σχεδιασμός της ΕΡΤ επηρεάζει και άλλες παραγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες της REALNEWS, η κωμική σειρά «TV Land», σε σενάριο Γιώργου Φειδά και παραγωγή Φρόσως Ράλλη, μετατίθεται για τη σεζόν 2026–2027, με στόχο πρεμιέρα τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, οικονομία δυνάμεων γίνεται και στο ERTflix. Μετά την ολοκλήρωση της «Μεγάλης Χίμαιρας» και την πρεμιέρα της σειράς «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα στις 6 Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα παγώνει τα νέα λανσαρίσματα για τους επόμενους μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μίνι σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν», με πρωταγωνιστές τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου, δεν θα προβληθεί την άνοιξη, αλλά μεταφέρεται επίσης για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

ΠΗΓΗ: REALNEWS



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
Prime time ζώνη: «MasterChef» και «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Survivor και «Μια Νύχτα Μόνο» κάτω από την πίεση
ALPHA: Ψυχαγωγία, Μυθοπλασία, Ενημέρωση στην πρώτη θέση!
ALPHA: Ψυχαγωγία, Μυθοπλασία, Ενημέρωση στην πρώτη θέση!
Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
Μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία κορυφής και χάος από κάτω
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟ ΤΙΚ ΤΟΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΡΡΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι "Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ"
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών και γυναικών Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών και γυναικών Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
«Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου
«Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου