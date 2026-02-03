2026-02-03 16:03:15
Φωτογραφία για Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ

 



Με καυστικό χιούμορ, κλείσιμο ματιού και με βιτριολική ατάκα, η μοναδική και πολυτάλαντη Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο OPEN, οικοδέσποινα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Το format που έχει γίνει pop-culture φαινόμενο σε 46 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες, επιστρέφει στην Ελλάδα σε καινούρια εκδοχή, με νέους κανόνες και διαδικασία αλλά και υπερσύγχρονο, φωτεινό και ανανεωμένο πλατό. Στο τιμόνι του, η δυναμική, σίγουρη και επιβλητική Μαρία Μπακοδήμου, θα βάλει τη δική της σφραγίδα, κορυφώνοντας την ένταση και την αγωνία.

Σε κάθε επεισόδιο, οι 8 παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να μην σπάσει η αλυσίδα. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος κάθε γύρου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ». Ο νικητής θα είναι μόνο ένας και θα κερδίσει έως και 10.000 ευρώ.

«Η Μαρία Μπακοδήμου και ο νέος ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ έρχονται στο OPEN»





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει στο OPEN και αυτό είναι το τρέιλερ με την Μαρία Μπακοδήμου
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει στο OPEN και αυτό είναι το τρέιλερ με την Μαρία Μπακοδήμου
Ανακοινωση Ιερου Ναου Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοινωση Ιερου Ναου Αγίου Νικολάου Αστακού
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το ανανεωμένο Καλημέρα Ελλάδα - Ποιός θα είναι δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή – MEGA και OPEN δίνουν τη μάχη των δεκαδικών
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή – MEGA και OPEN δίνουν τη μάχη των δεκαδικών
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών και γυναικών Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών και γυναικών Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
Ασφαλιστική ικανότητα και τα… παρατράγουδα
«Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου
«Εκτός Σχεδίου» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: Οι ρόλοι και η περίληψη του 1ου επεισοδίου
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026» ζωντανά στην ΕΡΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ)
Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι»
Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς «Οι Αθώοι»