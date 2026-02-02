2026-02-02 09:53:37
Φωτογραφία για Έτσι έκανε πρεμιέρα ξανά το Καλημέρα Ελλάδα με τον Στέφανο Σίσκο δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη
Την πρώτη του καλημέρα στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη είπε το πρωί της Δευτέρας (2/2) ο Στέφανος Σίσκος, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Το νέο παρουσιαστικό δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε ουσιαστικά μια δεύτερη πρεμιέρα, έπειτα από την αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού.

«Καλημέρα, καλημέρα! Καλό μήνα, καλή εβδομάδα! Καλώς ήρθατε! Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα, κύριε Στέφανε Σίσκο», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης, με τον συνεργάτη του να του απαντά:

«Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη Στάθη, ήθελα πάντα να το πω. Καλημέρα Ελλάδα! Ορίστε, λοιπόν. Καλώς σε βρήκα».

«Πραγματοποιήσαμε τα όνειρά σου νομίζεις; Καλώς ήρθε ο Στέφανος Σίσκος. Θα μιλήσω σοβαρά για 10 δευτερόλεπτα μόνο για σένα, τόσο χρόνο μπορώ να δώσω. Εξαίρετος συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης, ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των media. Σοβαρή παρουσία, μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση, υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του», συμπλήρωσε με χιούμορ ο Παναγιώτης Στάθης.


«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης, και από φίλους και από συναδέλφους.

Αλλά το βασικό, για το αποτύπωμα που έχει αυτή η εκπομπή στην κοινωνία, ήταν ένα μήνυμα που μου ‘στειλε αδελφική μου φίλη, που μου λέει: «Μακάρι να ήταν εδώ η γιαγιά που μας ξύπναγε κάθε πρωί με το Καλημέρα Ελλάδα και τον Γιώργο Παπαδάκη, να σ’ έβλεπε σήμερα». Οπότε ελπίζω και εγώ, με το στυλό που μου έδωσες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», εξομολογήθηκε ο νέος παρουσιαστής της εκπομπής.

«Εμείς έχουμε πει ότι εδώ, αυτή είναι μια νέα σελίδα, ξεκινάμε, αλλά το μοτίβο δεν αλλάζει. Ξέρετε ότι η επικοινωνία μαζί σας είναι το βασικό για μας. Το βασικό αυτής της εκπομπής, το δομικό χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής. Αυτό το οποίο θέλουμε για να το συνεχίσουμε, είναι να είμαστε δίπλα στους πολίτες, να καταγράφουμε την επικαιρότητα, να την καταγράφουμε με ένα τρόπο που θα είναι ουσιαστικός. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε σοβαροφανείς», επισήμανε ο Παναγιώτης Στάθης.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάνεσης χωρίς αντίπαλο - Χαμηλά ποσοστά για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μάνεσης χωρίς αντίπαλο - Χαμηλά ποσοστά για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
Ο νυχτερινός ουρανός του Φεβρουαρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο νυχτερινός ουρανός του Φεβρουαρίου, χωρίς τηλεσκόπιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Μονοψήφια πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Μονοψήφια πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο Παρέα»
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
Τι είπε η Κατερίνα Καραβάτου στην πρεμιέρα του Σαββατοκύριακο Παρέα;
Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Το Σαββατοκύριακο Παρέα κάνει αύριο πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Πότε κάνει πρεμιέρα το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ του MEGA;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΣΕΘ: Ηλεκτροκίνηση, διαλειτουργικότητα ΜΜΜ και ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
ΟΣΕΘ: Ηλεκτροκίνηση, διαλειτουργικότητα ΜΜΜ και ενιαίο εισιτήριο για μετρό και λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
Άδωνης Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1:
Άδωνης Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: "Από την άλλη βδομάδα ξεκινάει η διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία" (video)
Πολιτική Δ. Κυριαζίδης για Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας: «Αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας»
Πολιτική Δ. Κυριαζίδης για Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας: «Αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας»
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ SOCIAL MEDA ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΑ SOCIAL MEDA ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ
Επιστολή του Μητροπολίτου Βεροίας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου.
Επιστολή του Μητροπολίτου Βεροίας προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου.