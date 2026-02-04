2026-02-04 09:45:24
Φωτογραφία για Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο Άρτος της ζωής, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των Σων πλουσίων δωρεών Σου, η πηγή της αληθούς χαράς και πάσης ευφροσύνης των καρδιών ημών, Αυτός Πανάγαθε Δέσποτα ευλόγησον την βασιλόπιταν ως σύμβολον συνδέσμου ειρήνης και αγάπης και τους μεν προσενεγκόντας εις παν έργον και Συ ευάρεστον κατεύθυνον, τους δε εξ αυτών μεταληψομένους κραταιούς και υγιαίνοντας διατήρησον εν τω Αγίω Ονόματί Σου.

STAR: Κλείδωσε το deal – Αυτός αναλαμβάνει το «Lingo»
STAR: Κλείδωσε το deal – Αυτός αναλαμβάνει το «Lingo»
Τετάρτη, 4/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 4/2/2026: Εργασίες ημέρας
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής ανδρών και γυναικών Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση κοπής πίτας του πολιτιστικού συλλόγου Η
Με άρωμα απο Μεσολόγγι -Aιτωλοακαρνανια -Ελλάδα η κοπή πίτα της ΠΑΝΣΥ ,και πολλές τιμητικές βραβεύσεις (φωτο-βιντεο)
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου η κοπή πίτας του Περιβαλλοντικου συλλόγου Χρυσοβίτσας στην πλατεία του χωριού
Στιγμές από την προσέλευση των συνταξιούχων σιδηροδρομικών στην εκδήλωση κοπής της πίτας τους. Βίντεο.
Πρεμιέρες με υψηλό κόστος: Πόσο επενδύει η ΕΡΤ στις νέες σειρές του Φεβρουαρίου
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυριαρχία «Happy Day» – Στην τελευταία θέση το «Καλημέρα Ελλάδα»
ΤΟ Open Gaming Collective ΕΚΤΠΞΕΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ gaming στο Linux
Η Google ΜΕ Android security update ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ
Οδοντωτός: Έρχονται ποινικές διώξεις για τις κατολισθήσεις; Γιώργος Καρβουνιάρης
