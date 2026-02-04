2026-02-04 09:45:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο Άρτος της ζωής, ο ελεών και τρέφων ημάς εκ των Σων πλουσίων δωρεών Σου, η πηγή της αληθούς χαράς και πάσης ευφροσύνης των καρδιών ημών, Αυτός Πανάγαθε Δέσποτα ευλόγησον την βασιλόπιταν ως σύμβολον συνδέσμου ειρήνης και αγάπης και τους μεν προσενεγκόντας εις παν έργον και Συ ευάρεστον κατεύθυνον, τους δε εξ αυτών μεταληψομένους κραταιούς και υγιαίνοντας διατήρησον εν τω Αγίω Ονόματί Σου.



