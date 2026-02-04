





Σημαντικές επενδύσεις σε πρωτότυπες σειρές και νέες τηλεοπτικές παραγωγές πραγματοποιεί η ΕΡΤ, ενισχύοντας τόσο το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 όσο και το περιεχόμενο του ERTFLIX, με πρεμιέρες που ξεκινούν μέσα στον Φεβρουάριο.

Την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου, κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX η δραματική σειρά «Αύριο», σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα. Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και υλοποιείται από την Primavisione του Διονύση Παναγιωτάκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται στα 1.037.033,60 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει τις εργοδοτικές εισφορές, χωρίς τον ΦΠΑ.

Την ίδια ημέρα, στην ΕΡΤ1 ξεκινά και η νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία «Εκτός σχεδίου», η οποία αρχικά είχε τον τίτλο «Λεωφόρος Μεσογείων – Schiller Street». Την παραγωγή έχει αναλάβει η Foss Productions και περιλαμβάνει 40 επεισόδια διάρκειας 60 έως 70 λεπτών. Το κόστος ανά επεισόδιο διαμορφώνεται στα 31.767,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές φτάνουν έως 2.507,11 ευρώ. Το συνολικό κόστος της παραγωγής ανέρχεται στα 1.490.984 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών, πλέον ΦΠΑ.

Παράλληλα, την Κυριακή κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Το τελευταίο νησί». Η σειρά, που αρχικά έφερε τον τίτλο «Στην άκρη της θάλασσας», είναι παραγωγή της View Master και περιλαμβάνει 30 επεισόδια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 2.673.736 ευρώ.

Με τις συγκεκριμένες παραγωγές, η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει τη στρατηγική ενίσχυσης της μυθοπλασίας και της πρωτότυπης ελληνικής δημιουργίας, επενδύοντας σημαντικά ποσά σε σειρές με διαφορετικό ύφος και θεματολογία.

