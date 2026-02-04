Η φετινή τηλεοπτική σεζόν συνεχίζει να φέρνει δυνατές εξελίξεις και μία από τις πιο πολυσυζητημένες αφορά το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR. Το «Lingo», ένα format που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, παίρνει πλέον οριστικά σάρκα και οστά, καθώς βρέθηκε ο παρουσιαστής που θα το οδηγήσει στην ελληνική τηλεόραση.

Το STAR επενδύει σε ένα γρήγορο, ευφυές και άκρως ψυχαγωγικό παιχνίδι λέξεων, το οποίο προορίζεται για την απογευματινή ζώνη και φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στο πρόγραμμα του καναλιού. Μετά από αρκετές συζητήσεις και δοκιμαστικά, η τελική επιλογή δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας.

Πώς φτάσαμε στην τελική απόφαση

Το παρασκήνιο ήταν έντονο το τελευταίο διάστημα. Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης, μέσα από το «Σαββατοκύριακο Παρέα» , είχε αποκαλύψει τις διεργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, με αλλεπάλληλες συναντήσεις και δοκιμαστικά να πραγματοποιούνται την προηγούμενη εβδομάδα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που συζητήθηκαν σοβαρά ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Αννίτα Πάνια, με τα τηλεοπτικά σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.

Η οριστική επιβεβαίωση

Το τέλος στη φημολογία έβαλε σήμερα η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από την εκπομπή του OPEN «Ώρα για ψυχαγωγία», αποκαλύπτοντας πως το κανάλι έχει καταλήξει: ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο νέος παρουσιαστής του «Lingo». Μετά από εκτενή αξιολόγηση και αλλεπάλληλα δοκιμαστικά, το STAR έδωσε το πράσινο φως, θεωρώντας πως ο δημοφιλής παρουσιαστής ταιριάζει απόλυτα στο ύφος του παιχνιδιού.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του έπαιξε η εκρηκτική του ενέργεια, το χιούμορ και η άνεση στον αυθόρμητο σχολιασμό — στοιχεία απαραίτητα για ένα παιχνίδι που βασίζεται στην ταχύτητα σκέψης και την αμεσότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στο εξωτερικό το original «Lingo» παρουσιάζεται από τον RuPaul, μια έντονη τηλεοπτική προσωπικότητα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Όλα δείχνουν πως το STAR ποντάρει δυνατά, με τον Νίκο Μουτσινά να επιστρέφει σε γνώριμα, ψυχαγωγικά μονοπάτια και το «Lingo» να ετοιμάζεται να γίνει ένα από τα τηλεοπτικά στοιχήματα της σεζόν.

