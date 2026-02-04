Ξεκάθαρη εικόνα παρουσίασε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Happy Day στον Alpha» να κόβει πρώτο το νήμα καταγράφοντας 17,9%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη υπεροχή του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 12,5%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε με 10,6%, διατηρώντας μια αξιοπρεπή παρουσία χωρίς όμως να απειλεί την κορυφή. Πιο πίσω κινήθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 9,4%, σε επίπεδα σταθερά αλλά περιορισμένα.

Στον πάτο της κατάταξης τερμάτισε το «Καλημέρα Ελλάδα» με μόλις 5,0%, παρά την προσθήκη του νέου συμπαρουσιαστή, Στέφανου Σίσκου, μια κίνηση που –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση– δεν έφερε καμία ουσιαστική άνοδο στα ποσοστά τηλεθέασης.

Όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, το ζήτημα για το «Καλημέρα Ελλάδα» δεν φαίνεται να περιορίζεται στα πρόσωπα. Το πρόβλημα μοιάζει βαθύτερο, με την εκπομπή να χρειάζεται ουσιαστική επανεξέταση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην παλαιάς κοπής τηλεοπτική εικόνα που εκπέμπει, σε μια ζώνη που έχει αλλάξει ρυθμούς και απαιτήσεις.

Πηγή: tvnea.com