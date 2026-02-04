klikstimathisi

Γλώσσα: Συμπληρώνουμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη.Μαθηματικά: Με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης και των λυμένων παραδειγμάτων στο Τ.Ε. (σελίδες 10 και 12), λύνουμε στο Τ.Ε., με τη χρήση μόνο της απλής μεθόδου των τριών, τα προβλήματα 1 (σελίδα 9), 1 (σελίδα 11) και, χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο των τριών και όποια άλλη από τις υπόλοιπες δύο μεθόδους θέλουμε, τα προβλήματα 2 (σελίδα 9) και 2 (σελίδα 11).Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - Ο Διονύσιος Σολωμός", με τη βοήθεια πάντα της αντίστοιχης ανάρτησης.Φυσική: Κάνοντας μια εισαγωγή στην ενότητα "Θερμοκρασία - Θερμότητα", προσπαθήσαμε να θυμηθούμε όσα είχαμε συζητήσει, παρατηρήσει και συμπεράνει κατά τη μελέτη της αντίστοιχης ενότητας της περσινής ύλης. Επομένως το ΦΕ1 "Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή" θα ολοκληρωθεί στο αυριανό μάθημα, με την παρατήρηση του πειράματος και την εξαγωγή του συμπεράσματος. Μπορούμε, ωστόσο, να ξαναθυμηθούμε όσα είπαμε σήμερα, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στη σχετιζόμενη ανάρτηση.