Η Universal Blue, δημιουργός της gaming διανομής Bazzite, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Open Gaming Collective (OGC), μιας συνεργατικής προσπάθειας που φέρνει κοντά βασικούς παίκτες του οικοσυστήματος. Σύμφωνα με το ίδιο το OGC, “ιδρυτικά μέλη” εμφανίζονται οι Universal Blue & Bazzite, ASUS Linux, ShadowBlip, PikaOS και Fyra Labs, ενώ ως στενοί συνεργάτες/βασικοί συνεισφέροντες αναφέρονται projects όπως ChimeraOS, Nobara και Playtron.

Στο ευρύτερο κάδρο των συμμετεχόντων αναφέρονται επίσης η Nobara, το ChimeraOS, το Playtron, η Fyra Labs (συχνά μαζί με το Ultramarine), το PikaOS, το ShadowBlip και το ASUS Linux, με κοινό στόχο να περιοριστεί ο κατακερματισμός που δημιουργείται όταν κάθε project συντηρεί ξεχωριστά patches και “ιδιότυπες” λύσεις υποστήριξης hardware.

Τι επιδιώκει να πετύχει το OGC

Αντί κάθε διανομή να αναπτύσσει μόνη της βελτιώσεις, patches και μηχανισμούς υποστήριξης συσκευών, το OGC στοχεύει να κάνει την πρόοδο “μεταφερόμενη” σε όλο το οικοσύστημα. Όπως έχει περιγραφεί από τον Kyle Gospodnetich (Bazzite), η λογική είναι να κεντροποιηθούν προσπάθειες σε κρίσιμα στρώματα, όπως διορθώσεις πυρήνα (kernel patches), εργαλεία input και βασικά gaming components όπως το gamescope (compositor που χρησιμοποιείται ευρέως σε gaming σενάρια, π.χ. τύπου Steam Deck).

Κομβικό σημείο είναι η φιλοσοφία “upstream first”. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας και οι βελτιώσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του OGC δεν προορίζονται να μείνουν ως μόνιμα, απομονωμένα patches, αλλά να καταλήγουν, όπου είναι εφικτό, για ενσωμάτωση στα upstream projects (π.χ. στον Linux kernel ή σε επίσημα repos σχετικών components), ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να ωφελούν περισσότερους χρήστες και διανομές.

Αλλαγές στο Bazzite, OGC kernel και μετάβαση σε InputPlumber

Ένα από τα πρώτα χειροπιαστά παραδείγματα είναι το ίδιο το Bazzite. Η διανομή αναμένεται να υιοθετήσει τον κοινό OGC kernel και να αντικαταστήσει το HHD (Handheld Daemon) με το InputPlumber, ένα πιο σύγχρονο input framework που χρησιμοποιείται ήδη από SteamOS, ChimeraOS, Nobara και άλλα projects.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτηριστικά όπως έλεγχος φωτισμού RGB και ανεμιστήρων προβλέπεται να ενταχθούν στη διεπαφή του Steam, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για ξεχωριστά overlays ή διαφορετικές υλοποιήσεις ανά διανομή.

Σε επίπεδο ουσίας, η συνεργασία στοχεύει να φέρει καλύτερη συμβατότητα hardware και λιγότερη επανάληψη εργασιών, με πιο ενοποιημένη εμπειρία gaming στο Linux για περισσότερους χρήστες και συσκευές.

ΠηγέςOpen Gaming Collective, "The Future of Linux Gaming" (OGC site)Universal Blue (Bazzite forum), "A brighter future for Bazzite"The Verge, "Linux gaming developers join forces to form the Open Gaming Collective"