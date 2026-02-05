2026-02-05 18:02:45
Φωτογραφία για Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ, καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 τα παρακάτω δρομολόγια:1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.1382 (Κατάκολο – sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτικό: Στο τραπέζι κωμική σειρά και σειρά μυστηρίου με αυτοτελή επεισόδια...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/2/2026)
Πέμπτη, 5/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 5/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας