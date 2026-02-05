Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha18.3%Κοινωνία Ώρα MEGA15.6%Σήμερα11.1%Καλημέρα Ελλάδα7.1%Ώρα Ελλάδος6.4%Νωρίς – Νωρίς1.8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno13.0%Το Πρωινό11.7%Αταίριαστοι11.3%Super Κατερίνα11.1%Breakfast@Star9.5%Πρωίαν σε είδον5.7%10 Παντού3.6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις10.9%Αλήθειες με τη Ζήνα9.5%Live You8.2%Όπου Υπάρχει Ελλάδα5.0%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος3.9%Ώρα για Ψυχαγωγία2.9%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal15.7%Live News15.4%The Chase14.0%Οικογενειακές Ιστορίες12.3%Rouk Zouk10.1%Οι Κυρίες της Αυλής (ΣΚΑΪ)8.4%Διαχωρίζω τη θέση μου6.1%5 x 5 Celebrity5.2%Καθαρές Κουβέντες3.8%Το Χούμε!2.6%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να με αγαπάς17.7%MasterChef 1015.8%Άγιος Έρωτας15.5%Ράδιο Αρβύλα13.4%Grand Hotel11.1%Παιχνίδια Εκδίκησης9.6%Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια9.5%Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος9.9%Μια νύχτα μόνο7.9%Survivor9.3%Το Παιδί2.7%Real View2.5%Καλά θα πάει κι αυτό1.7%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης (Star)8.2%Νύχτα Αποκαλύψεων8.2%Money Drop6.4%Πηγή: tvnea.com