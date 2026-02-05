2026-02-05 11:52:27
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

18.3%

Κοινωνία Ώρα MEGA

15.6%

Σήμερα

11.1%

Καλημέρα Ελλάδα

7.1%

Ώρα Ελλάδος

6.4%

Νωρίς – Νωρίς

1.8%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

13.0%

Το Πρωινό

11.7%

Αταίριαστοι

11.3%

Super Κατερίνα

11.1%

Breakfast@Star

9.5%

Πρωίαν σε είδον

5.7%

10 Παντού

3.6%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

10.9%

Αλήθειες με τη Ζήνα

9.5%

Live You

8.2%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

5.0%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

3.9%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2.9%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal

15.7%

Live News

15.4%

The Chase

14.0%

Οικογενειακές Ιστορίες

12.3%

Rouk Zouk

10.1%

Οι Κυρίες της Αυλής (ΣΚΑΪ)

8.4%

Διαχωρίζω τη θέση μου

6.1%

5 x 5 Celebrity

5.2%

Καθαρές Κουβέντες

3.8%

Το Χούμε!

2.6%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να με αγαπάς

17.7%

MasterChef 10

15.8%

Άγιος Έρωτας

15.5%

Ράδιο Αρβύλα

13.4%

Grand Hotel

11.1%

Παιχνίδια Εκδίκησης

9.6%

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

9.5%

Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος

9.9%

Μια νύχτα μόνο

7.9%

Survivor

9.3%

Το Παιδί

2.7%

Real View

2.5%

Καλά θα πάει κι αυτό

1.7%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης (Star)

8.2%

Νύχτα Αποκαλύψεων

8.2%

Money Drop

6.4%

Πηγή: tvnea.com
