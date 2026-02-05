2026-02-05 11:52:27
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
18.3%
Κοινωνία Ώρα MEGA
15.6%
Σήμερα
11.1%
Καλημέρα Ελλάδα
7.1%
Ώρα Ελλάδος
6.4%
Νωρίς – Νωρίς
1.8%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Buongiorno
13.0%
Το Πρωινό
11.7%
Αταίριαστοι
11.3%
Super Κατερίνα
11.1%
Breakfast@Star
9.5%
Πρωίαν σε είδον
5.7%
10 Παντού
3.6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
10.9%
Αλήθειες με τη Ζήνα
9.5%
Live You
8.2%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
5.0%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
3.9%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2.9%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
15.7%
Live News
15.4%
The Chase
14.0%
Οικογενειακές Ιστορίες
12.3%
Rouk Zouk
10.1%
Οι Κυρίες της Αυλής (ΣΚΑΪ)
8.4%
Διαχωρίζω τη θέση μου
6.1%
5 x 5 Celebrity
5.2%
Καθαρές Κουβέντες
3.8%
Το Χούμε!
2.6%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να με αγαπάς
17.7%
MasterChef 10
15.8%
Άγιος Έρωτας
15.5%
Ράδιο Αρβύλα
13.4%
Grand Hotel
11.1%
Παιχνίδια Εκδίκησης
9.6%
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια
9.5%
Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος
9.9%
Μια νύχτα μόνο
7.9%
Survivor
9.3%
Το Παιδί
2.7%
Real View
2.5%
Καλά θα πάει κι αυτό
1.7%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης (Star)
8.2%
Νύχτα Αποκαλύψεων
8.2%
Money Drop
6.4%
