2026-02-05 17:10:59
Φωτογραφία για Γιάννης Δρακόπουλος για το «Σόι σου»: «Μας έχουν πει ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου»



Για το μέλλον της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου» μίλησε ο Γιάννης Δρακόπουλος, αποκαλύπτοντας πως οι συντελεστές έχουν ενημερωθεί ανεπίσημα ότι η σειρά αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.

Ο ηθοποιός δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την επανένωση του καστ μετά από τόσα χρόνια, τονίζοντας πως το κλίμα στα γυρίσματα παραμένει εξαιρετικό και γνώριμο. Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης, σημείωσε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη ως γκεστ στη σειρά.

«Συνεχίζουμε πολύ καλά. Είναι μια πολύ ωραία κατάσταση για εμάς όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων μετά από τόσα χρόνια, που είμαστε ξανά όλοι μαζί. Ευτυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε τον κόσμο που συνεχίζει να μας δείχνει την αγάπη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Δρακόπουλος δεν έκρυψε ότι υπάρχει κούραση, ωστόσο επισήμανε πως η ανταπόκριση του κοινού τους δικαιώνει: «Υπάρχει κούραση, αλλά λες ότι κάτι καλό γίνεται. Κι εμείς έχουμε ακούσει ότι θα πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ευχάριστο. Αφού δεν μας βαρέθηκαν ακόμα. Μας το έχουν πει, αλλά επίσημα, όπως όταν βγαίνει και το ανακοινώνει το κανάλι, όχι».

Αναφερόμενος τέλος στον Γιώργο Καπουτζίδη και το γκεστ που θα πραγματοποιήσει στη σειρά, δήλωσε: «Μακάρι να ήταν και στις δύο οικογένειες. Δεν γνωρίζω τον ρόλο του».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέες δυνατές πρεμιέρες στο ERTFLIX και στην ΕΡΤ1
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δελτίο Τύπου ΠΦΣ για την έναρξη διάθεσης ΦΥΚ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας
Γιάννης Νιάρρος στο «Buongiorno»: Οι «Αθώοι», το «ερωτικό τετράγωνο» στο MEGA και η απομυθοποίηση της επιτυχίας
Γιάννης Κολοκυθάς: Έχουμε πέσει όλοι πάνω στο “Καλημέρα Ελλάδα” από την αρχή... Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους
Γιάννης Κολοκυθάς: Έχουμε πέσει όλοι πάνω στο “Καλημέρα Ελλάδα” από την αρχή... Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους
Στο έλεος του χρόνου και της απραγίας το κτήριο του «Γαλλικού Σταθμού» στην Αλεξανδρούπολη.
Στο έλεος του χρόνου και της απραγίας το κτήριο του «Γαλλικού Σταθμού» στην Αλεξανδρούπολη.
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
Γιώργος Λιάγκας: «Είμαι σε μια βαθιά σκέψη – Mήπως πρέπει κι εγώ να πάω να κάνω κάνα show, κάποιες late night…»
«VINYΛΙΟ»: Επιστρέφει απόψε στις 23:20 με εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision...
«VINYΛΙΟ»: Επιστρέφει απόψε στις 23:20 με εμφανίσεις που ξάφνιασαν ακόμα και την ίδια τη Eurovision...
«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα...
«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα...