





Για το μέλλον της αγαπημένης σειράς «Το Σόι σου» μίλησε ο Γιάννης Δρακόπουλος, αποκαλύπτοντας πως οι συντελεστές έχουν ενημερωθεί ανεπίσημα ότι η σειρά αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.

Ο ηθοποιός δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την επανένωση του καστ μετά από τόσα χρόνια, τονίζοντας πως το κλίμα στα γυρίσματα παραμένει εξαιρετικό και γνώριμο. Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Πέμπτης, σημείωσε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη ως γκεστ στη σειρά.

«Συνεχίζουμε πολύ καλά. Είναι μια πολύ ωραία κατάσταση για εμάς όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων μετά από τόσα χρόνια, που είμαστε ξανά όλοι μαζί. Ευτυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Από τη δική μας πλευρά, τουλάχιστον, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε τον κόσμο που συνεχίζει να μας δείχνει την αγάπη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Δρακόπουλος δεν έκρυψε ότι υπάρχει κούραση, ωστόσο επισήμανε πως η ανταπόκριση του κοινού τους δικαιώνει: «Υπάρχει κούραση, αλλά λες ότι κάτι καλό γίνεται. Κι εμείς έχουμε ακούσει ότι θα πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ευχάριστο. Αφού δεν μας βαρέθηκαν ακόμα. Μας το έχουν πει, αλλά επίσημα, όπως όταν βγαίνει και το ανακοινώνει το κανάλι, όχι».

Αναφερόμενος τέλος στον Γιώργο Καπουτζίδη και το γκεστ που θα πραγματοποιήσει στη σειρά, δήλωσε: «Μακάρι να ήταν και στις δύο οικογένειες. Δεν γνωρίζω τον ρόλο του».

Πηγή: tvnea.com