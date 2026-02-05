2026-02-05 17:10:59
Φωτογραφία για Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1



Η αγαπημένη κωμωδία

«VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ», που χάρισε στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές γέλιου και χαλάρωσης, επιστρέφει σε επανάληψη. Η σειρά θα  θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 23:00, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Οι μοναδικοί φιλοξενούμενοι και οι φροντιστές του BUONA MATTINA υπόσχονται επιστρέφουν καθώς μετά την προβολή των επεισοδίων που θα προβληθούν σε επανάληψη θα συνεχίσουν με τα νέα επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί στον αέρα του ΑΝΤ1.

Ευτράπελα, απρόβλεπτες καταστάσεις, παρεξηγήσεις και ανατροπές δεν θα λείψουν από το ξεχωριστό αυτό γηροκομείο για τους απόμαχους της ζωής, που ξέρουν καλύτερα από όλους πώς να περνούν… καλά!



Πηγή: tvnea.com
