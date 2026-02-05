Μαθηματικά: Ανατρέχουμε στην προηγούμενη ανάρτηση και στα λυμένα μας προβλήματα και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας, αφού πρώτα τα αντιγράψουμε (ή τα τυπώσουμε και κολλήσουμε). Χρησιμοποιούμε κάθε φορά δύο μεθόδους, την απλή μέθοδο των τριών σε όλα και μία ακόμη από τις άλλες δύο, όποια θέλουμε εμείς:1) Ένα φυτό έχει ύψος 50 εκ. και ρίχνει σκιά 80 εκ.. Την ίδια στιγμή δίπλα του ένα δέντρο ρίχνει σκιά μήκους 12,8 μέτρων. Πόσα μέτρα είναι το ύψος του;Λύση:Λύση:2) Μια ποσότητα λαδιού μπορεί να συσκευαστεί σε 30 δοχεία των 15 λίτρων το καθένα. Πόσα δοχεία των 9 λίτρων το καθένα θα χρειαστούμε για να συσκευάσουμε την ίδια ποσότητα λαδιού;Λύση:Απάντηση:3) Μια οικογένεια μπορεί να κάνει 15 ημέρες διακοπές, αν ξοδεύει 200 € την ημέρα. Κατά πόσο πρέπει να περιορίσει τα ημερήσια έξοδά της, αν θέλει να κάνει 20 ημέρες διακοπές;Λύση:Απάντηση:4) Η μητέρα του Μιχάλη αγόρασε 3 δοχεία μέλι των 2,5 κιλών το καθένα και πλήρωσε 37,5 €. Πόσο θα πληρώσει η μητέρα του Δημήτρη, που αγόρασε 7 δοχεία των 1,5 κιλών το καθένα από το ίδιο μέλι;Λύση:Απάντηση:Φυσική: Διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, την παρατήρηση και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή", με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης, προτού συμπληρώσουμε την εργασία 2 (σελίδες 52, 53).Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να βρίσκουμε στον άτλαντά μας τα κυριότερα ακτογραφικά στοιχεία της Ευρώπης, όπως κάναμε στην τάξη. Επίσης, με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε τα υπογραμμισμένα του 25ου κεφαλαίου "Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης". Έπειτα κάνουμε την αντιστοίχιση της εργασίας 2 (σελίδα 37 - Τ.Ε.). Τέλος, οι ομάδες θα πρέπει να οργανώσουν τις εργασίες που χρειάζεται να κάνουν για την παρουσίαση της Ευρώπης, όπως συμφωνήσαμε στην τάξη.

klikstimathisi