Η λύση στην τεχνολογία που, όσο κι αν «έλυσε τα χέρια» των ανθρώπων, προσφέροντάς τους λύσεις σε πολλά προβλήματα, άρχισε να γίνεται καταπιεστική και να μας απομονώνει, δεν είναι περισσότερη τεχνολογία, λένε οι ειδικοί.

Όπως και η λύση στη μοναξιά δεν είναι οι «σύντροφοι» της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η πραγματική συντροφιά μεταξύ των ανθρώπων, ένας πλούτος που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος στους περισσότερους από εμάς, τις περισσότερες φορές.

Πρέπει να ξαναχτίσουμε ή να ανακαλύψουμε εκ νέου τους τρόπους και τους χώρους όπου συναντιόμαστε. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ως χώρους δημοκρατίας, χαράς, σύνδεσης, αγάπης, εμπιστοσύνης.

Η τεχνολογία μάς έχει απομακρύνει τον έναν από τον άλλο και, από πολλές απόψεις, από τον εαυτό μας, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να μας πουλήσει υποκατάστατα. Δυστυχώς, το να ξανακερδίσουμε τον εαυτό μας δεν είναι τόσο εύκολο όσο το να βγούμε από την πόρτα. Χρειαζόμαστε ένα μέρος για να πάμε και, το πιο σημαντικό, κάποιον που επιθυμεί επίσης να συνδεθεί μαζί μας.

Σύνδεση (και αποσύνδεση)

Η Σίλικον Βάλεϊ είναι γεμάτη από «τυράννους του μετρήσιμου». Για δεκαετίες, οι ολιγάρχες της έχουν κηρύξει ότι τα κριτήρια για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε πρέπει να είναι η ευκολία, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η κερδοφορία. Μας έχουν πει ότι το να βγαίνουμε στον κόσμο, να αλληλεπιδρούμε με άλλους, είναι επικίνδυνο, δυσάρεστο, αναποτελεσματικό, χάσιμο χρόνου, και ότι ο χρόνος είναι κάτι που πρέπει να συσσωρεύουμε και όχι να ξοδεύουμε.

Αυτό καταλήγει να σημαίνει ότι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την παρουσία μας στον κόσμο και να μεγιστοποιήσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στη δουλειά και στο διαδίκτυο, πράγμα που σημαίνει επίσης μεγιστοποίηση της αποξένωσης και της απομόνωσης. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αναδιάταξη της κοινωνίας μέχρι και στο λιανικό εμπόριο. Πολλά πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα να γίνουν αυτοπροσώπως.

Φυσικά, υπάρχουν και αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα, αλλά τα μειονεκτήματα δεν είναι λιγότερο πραγματικά: οι δημόσιοι χώροι και η δημόσια ζωή έχουν μαραζώσει, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα μέρη όπου κάποτε αγοράζαμε τα αγαθά μας.

Όλες αυτές οι δουλειές – η αγορά γάλακτος ή ρούχων (στο παρελθόν, και εφημερίδας) – σήμαιναν στιγμές ανθρώπινης επαφής, κίνηση ανάμεσα σε ξένους και γνωριμίες, ίσως και παρατήρηση του καιρού και του φυσικού κόσμου. Αυτές οι δραστηριότητες σήμαιναν ότι γινόσουν πιο εξοικειωμένος με το περιβάλλον σου, ότι ένιωθες σαν στο σπίτι σου, πέρα από τα όρια του σπιτιού που νοίκιαζες ή σου ανήκε.

Η ανθρώπινη επαφή στηρίζει τη δημοκρατία

Όλα αυτά, τονίζει ο βρετανικός Guardian σε ανάλυσή του, στηρίζουν τη δημοκρατία: η άνεση με τη διαφορετικότητα, η εξοικείωση με το τοπίο, η αίσθηση της σύνδεσης και τού ανήκειν, το να ξέρεις πού βρίσκεσαι και ποιοι είναι εκεί έξω, οι σχέσεις – όσο περιστασιακές και αν είναι – με ανθρώπους πέρα από τον άμεσο κύκλο σου. Το να αποδέχεσαι την τυραννία του μετρήσιμου σημαίνει να απορρίπτεις τη λεπτή αξία αυτών των καθημερινών πράξεων στον κόσμο και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούν και διατηρούν δίκτυα σχέσεων.

Έτσι, αποσυρθήκαμε, ενώ μας έλεγαν συνεχώς ότι αυτό είναι καλό, και τελικά αποδείχθηκε κακό με χίλιους μικρούς τρόπους, αποδυναμώνοντας τη δημόσια ζωή και τους τοπικούς θεσμούς, απομονώνοντάς μας. Η χρόνια απομόνωση μπορεί να οδηγήσει σε λαχτάρα για επαφή ή απλά σε ένα αίσθημα απώλειας λόγω της απουσίας της. Αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κάτι άλλο: σε μια αυξανόμενη αδυναμία να αντιμετωπίσουμε αυτή την επαφή. Μπορεί να μετατρέψει την αίσθηση ότι κάτι λείπει σε αποστροφή, ή σε μούδιασμα, ή σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το πώς θα έπρεπε να είναι η ανθρώπινη επαφή.

Η ανθεκτικότητα για να επιβιώσουμε από τις δυσκολίες και τις διαφωνίες, για να αντιμετωπίσουμε τις ιδιοτροπίες της άμεσης ανθρώπινης επαφής, πρέπει να διατηρηθεί μέσω της πρακτικής. Η απομόνωση που καλλιεργείται με την τεχνολογία μάς στερεί αυτή την ανθεκτικότητα.

Ερωτικές επιστολές χωρίς την αγάπη

Έχοντας πείσει πολλούς από εμάς ότι δεν θέλουμε να βγαίνουμε έξω και να έχουμε άμεση επαφή με άλλους ανθρώπους, η τεχνολογία μάς λέει τώρα ότι δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, να δημιουργούμε ή να επικοινωνούμε.

«Δεν θα σκεφτείτε ποτέ ξανά μόνοι σας», έλεγε μια διαφήμιση για ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Cluely. Η διαφήμιση φαινόταν να μπερδεύει το τι είναι η σκέψη και να αγνοεί το γιατί μπορεί να θέλουμε να σκεφτόμαστε μόνοι μας. Αυτές οι εταιρείες συχνά υπονοούν ότι πράγματα που κάναμε πάντα είναι πολύ δύσκολο να τα κάνουμε.

Το 2025, η νεοσύστατη εταιρεία Cluely προώθησε τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της με μια διαφήμιση, στην οποία εμφανιζόταν ένας νεαρός άνδρας που φορούσε έξυπνα γυαλιά, παρόμοια με αυτά που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ως Google Glass το 2014 (άλλες εταιρείες προσφέρουν τώρα γυαλιά που κάνουν το ίδιο, συμπεριλαμβανομένης της Meta).

Στη διαφήμιση της Cluely, ο νεαρός άνδρας (ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ένας από τους δημιουργούς του προϊόντος) λαμβάνει συνεχώς υποδείξεις για να μιλήσει σε μια νεαρή γυναίκα στο πρώτο τους ραντεβού.

Πολλά από αυτά που προσφέρει η τεχνολογία είναι λύσεις σε μη προβλήματα ή σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν με άλλα μέσα. Γιατί ο νεαρός άνδρας είναι ανίκανος ή φοβάται να μιλήσει χωρίς καθοδήγηση; Μιλάει πραγματικά στη συνοδό του ή μεταδίδει οδηγίες; Πώς θα ένιωθε εκείνη, αν ήξερε ότι μιλούσε με έναν αλγόριθμο μέσω του τηλεφώνου;

Όταν αναθέτουμε στην AI την πνευματική εργασία

Ο σκοπός ενός ραντεβού είναι προφανώς η σύνδεση, αλλά σε αυτή την αλληλεπίδραση αναδιαμορφώνεται η επαφή σε κάτι σαν επιχειρηματική ευκαιρία. Θέλει να εντυπωσιάσει το κορίτσι, αλλά αν αυτή εντυπωσιαστεί, δεν θα είναι από αυτόν.

Στην τρέχουσα μορφή της, η τεχνολογία υποστηρίζει ότι μπορούμε να αναθέσουμε ακόμη και την πνευματική εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια επιδημία αντιγραφής, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν το ChatGPT για να κάνουν τις εργασίες τους.

Το να αναθέτεις τη δημιουργική και πνευματική σου εργασία σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο είναι ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα παραίτησης από τη διαδικασία, ενώ διεκδικείς το προϊόν. Στην εκπαίδευση, όμως, το τελικό προϊόν δεν είναι η εργασία, η έκθεση ή ο μέσος όρος των βαθμών σου, αλλά ο εαυτός σου. Υποτίθεται ότι θα βγείτε πιο ενημερωμένοι, πιο ικανοί για κριτική σκέψη, πιο ικανοί στον τομέα σπουδών σας. Οι μαθητές που αρχίζουν να αντιγράφουν από τους καθηγητές τους καταλήγουν να αντιγράφουν από τον… εαυτό τους.

Είναι απογοητευτική, επίσης, η αποδοχή των ερωτικών σχέσεων με τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτιέται κανείς αν το πορνό άνοιξε τον δρόμο, συνηθίζοντας πολλούς από εμάς να βλέπουμε εικόνες σωμάτων που αγγίζονται μεταξύ τους, ενώ τα δικά μας σώματα παραμένουν άθικτα. Ένας εραστής τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου δώσει μόνο μια αχνή σκιά του ενσαρκωμένου έρωτα. Το σεξ με ένα πραγματικό άτομο τείνει να εμπλέκει όλες τις αισθήσεις.

Ένα επιχείρημα υπέρ των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης είναι πως βρίσκονται πάντα εκεί για εσάς: ενεργοποιημένοι όταν τους θέλετε, απενεργοποιημένοι όταν δεν τους θέλετε, χωρίς δικές τους ανάγκες. Ωστόσο, πίσω από αυτό κρύβεται ένα καπιταλιστικό επιχείρημα: ότι είμαστε εδώ για να παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να δίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, για να ικανοποιούμε τις δικές μας ανάγκες και να αποφεύγουμε τις ανάγκες των άλλων.

Ονομάζοντας το πρόβλημα

Όλα αυτά είναι εν μέρει ένα γλωσσικό πρόβλημα. Οι εταιρικοί καπιταλιστές μάς διδάσκουν να γίνουμε πιο όμοιοι με αυτούς, να εκτιμούμε την αποδοτικότητα και την κερδοφορία και να ξεχνάμε τις αξίες που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία τελικά. Μας λείπει η γλώσσα που θα μας επέτρεπε να εκτιμούμε το επίπονο, το άβολο, το αργό και το περιπλανώμενο, το απρόβλεπτο, το ευάλωτο ή το επικίνδυνο, το οικείο.

Σε αυτή την εποχή, οι άνθρωποι φαίνεται να εκτιμούν την αναζήτηση σωματικών δυσκολιών με τη μορφή αθλητικών επιτευγμάτων και γυμναστικής. Ταυτόχρονα, οι εργασίες που είναι πιο απαιτητικές, από συναισθηματική και ηθική άποψη, συχνά απορρίπτονται ή αποφεύγονται (ίσως επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο εμφανή όσο οι κοιλιακοί μυς). Μας πείθουν ότι πρέπει να τις αποφεύγουμε και, στη συνέχεια, μας προσφέρουν μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.

Ωστόσο, η σκληρή δουλειά μπορεί να είναι ικανοποιητική, ενώ η απόλυτη ευκολία μπορεί να είναι διαβρωτική και, τελικά, να οδηγεί στη δυστυχία. Η καπιταλιστική ατζέντα της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης της προσφοράς έχει κάποια εφαρμογή στο εμπόριο, αλλά φτωχαίνει τη ζωή.

Ενσωμάτωση

Είμαστε κοινωνικά όντα που έχουν ανάγκη να βρίσκονται μαζί με άλλους ανθρώπους, είτε σε ένα καρναβάλι, είτε σε μια κηδεία, είτε στις συνηθισμένες στιγμές της καθημερινότητας. Όταν βρισκόμαστε με ανθρώπους που μας νοιάζονται, νιώθουμε ένα αίσθημα ότι ανήκουμε κάπου, που είναι βαθύτερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, και αυτό είναι ακόμη πιο έντονο όταν είμαστε σε αρμονία, είτε πρόκειται για δύο άτομα που περπατούν μαζί, είτε για μια ντουζίνα που χορεύουν μαζί, είτε για μια εκκλησία όπου προσεύχονται, είτε για 10.000 άτομα που παρελαύνουν μαζί.

Από το 2006, ο γνωστικός ψυχολόγος James Coan πραγματοποίησε μια σειρά πειραμάτων σε παντρεμένες γυναίκες και το κράτημα χεριών: αποδείχθηκε ότι ένα άτομο που δέχτηκε ένα ήπιο ηλεκτροσόκ είχε μια πολύ πιο ήρεμη αντίδραση, μετρούμενη στον εγκέφαλο και στο σώμα, αν ο σύζυγος τής κρατούσε το χέρι της (το άγγιγμα ενός ξένου παρείχε μικρότερη ανακούφιση, και οι πιο ευτυχισμένοι γάμοι σήμαιναν ότι το κράτημα χεριών ήταν πιο αποτελεσματικό). Το αποτέλεσμα δεν ήταν εκπληκτικό, αλλά μας υπενθυμίζει ποιοι είμαστε και τι χρειαζόμαστε.

Ο Coan και οι συνεργάτες του έγραψαν σε ένα άρθρο: «Στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ανθρώπινης ιστορίας, η συναισθηματική θεραπεία δεν ήταν κάτι που έκανες μόνος σου με έναν θεραπευτή σε ένα γραφείο. Αντίθετα, για τον μέσο άνθρωπο που αντιμετώπιζε απώλεια, απογοήτευση ή διαπροσωπικές συγκρούσεις, η θεραπεία ήταν ενσωματωμένη σε κοινοτικά και πνευματικά πλαίσια. Θρησκευτικές προσωπικότητες και σαμάνοι διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο, προσφέροντας τελετές, φάρμακα και ηθική καθοδήγηση».

Πολλές πνευματικές διδασκαλίες είναι απλές. Η πρόκληση είναι να τις ζήσεις. Μια έννοια, μια αλήθεια, μπορεί να εισχωρήσει μέσα σου, να ενσωματωθεί στην κοσμοθεωρία σου με τρόπο που μπορεί να είναι μεταμορφωτικός, ή όχι. Η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση μπορεί να ενσωματώσει διδασκαλίες με τρόπους που οι άυλες πηγές πληροφοριών δεν μπορούν.

Το να είμαστε μαζί

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης στην τρέχουσα φάση τους είναι η ευχάριστη κολακεία τους. Ευάλωτοι χρήστες έχουν ενθαρρυνθεί στις μεγαλομανίες τους ή έχουν πέσει σε παράνοια από bots, που τους προτρέπουν να μην εμπιστεύονται κανέναν άλλο, ή έχουν βυθιστεί σε αυτοκτονική απόγνωση, με το εξυπηρετικό chatbot να τους προσφέρει συμβουλές για το πώς να αυτοκτονήσουν.

Οι ιστορίες είναι φρικτές: άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, που αποξενώνονται, που μερικές φορές ενθαρρύνονται να γίνουν καχύποπτοι, ένας άνδρας στα αρχικά στάδια της άνοιας που χάνεται όταν προσπαθεί να κάνει ένα μακρύ ταξίδι για να συναντήσει το chatbot, που του έχει υποσχεθεί μια ερωτική συνάντηση η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει σώμα για να συναντήσει.

Δεν χρειαζόμαστε κολακευτές. Χρειαζόμαστε ευγενικούς ανθρώπους στη ζωή μας, που θα μας λένε την αλήθεια όταν παρεκκλίνουμε από την πορεία μας. Τα chatbots δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, κυρίως επειδή οι μόνες πληροφορίες που έχουν για εμάς είναι αυτές που τους παρέχουμε εμείς.

Μεταξύ των πραγμάτων που μπορούν να κάνουν οι αληθινοί φίλοι και δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη: να σου φτιάξουν ένα κέικ ή να σε πάει κάποιος σπίτι, να σου κρατήσουν το χέρι ή να περάσουν μαζί σου μια κρίση ή μια γιορτή. Και λόγω αυτής της διαφοράς, οι άνθρωποι χρειάζονται αληθινούς φίλους. Πάνω από αυτό, οι άνθρωποι χρειάζονται αληθινές κοινότητες και συστήματα κοινωνικής υποστήριξης.

Η ζωή όπως την βιώνουμε

Μας λένε ότι οι μηχανές θα γίνουν σαν εμάς, αλλά από πολλές απόψεις απαιτούν από εμάς να γίνουμε πιο πολύ σαν αυτές. Αν το αφήσουμε να συμβεί αυτό, θα χάσουμε κάτι ανεκτίμητης αξίας. Αυτή η ανεκτίμητη αξία είναι που κάνει αυτό τον αγώνα δύσκολο, αλλά αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί μπορεί να περιγραφεί ή τουλάχιστον να υποβληθεί και να εκτιμηθεί. Δεν μπορεί να συνοψιστεί σε απλές μετρήσεις όπως η αποδοτικότητα και η κερδοφορία.

Για να αντισταθούμε στην κατάκτηση των καρδιών και των μυαλών μας από την τεχνολογία, δεν αρκεί να θέσουμε όρια στη σχέση μας με αυτά που μας προσφέρουν, αλλά πρέπει να εκτιμήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις. Η χαρά στα απλά πράγματα, ο ένας δίπλα στον άλλον, η ζωή όπως την βιώνουμε και η γλώσσα με την οποία την εκτιμούμε, είναι απαραίτητα στοιχεία αυτής της αντίστασης, που είναι αντίσταση στην απάνθρωπη μεταχείριση.

