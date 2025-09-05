Την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» αναλαμβάνει φέτος ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με την Άννα Λιβαθυνού, με τον ίδιο να τονίζει το μεγάλο βάρος ευθύνης που φέρνει αυτή η θέση. Κι αυτό γιατί για 34 συνεχόμενα χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής βρισκόταν ο Γιώργος Παπαδάκης.Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για το νέο ξεκίνημα αυτής της ιστορικής τηλεοπτικής παραγωγής, αλλά και για τη συνεργασία του με τη συνάδελφό του, με την οποία διατηρούν πολυετή γνωριμία και έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν.«Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη»«Θα πω Καλημέρα Ελλάδα, μεγάλο ειδικό βάρος. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά. Μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει πυρετωδώς. Είναι τιμητικό να γίνεσαι ο δέκτης μιας επιλογής που σηματοδοτεί την επανέναρξη της ιστορικότητας εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι τεράστιο το βάρος της ευθύνης να καθίσεις στην καρέκλα που καθόταν για 34 χρόνια το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γιώργος Παπαδάκης.Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μια καινούργια πρόταση υπό τη σκέπη αυτού του ιστορικού τίτλου. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε γιατί ο Γιώργος Παπαδάκης δεν αντικαθίσταται. Η Άννα είναι υπέροχη συνάδελφος, αξιοπρεπής γυναίκα, σοβαρή, μαχήτρια, δημοσιογραφάρα. Νομίζω θα δέσουμε και είναι πολύ ωραίος άνθρωπος! Γούρια δεν έχω, κάνω κάποια πράγματα πριν από τις εκπομπές αλλά δεν θα τα πω» δήλωσε ο Παναγιώτης Στάθης.Από την πλευρά της, η Άννα Λιβαθυνού σημείωσε:««Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έρχομαι στον ΑΝΤ1, σε μια ιστορική εκπομπή. Τον Παναγιώτη τον ξέρω καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ, δουλεύαμε και μαζί στο STAR. Έχω καλή χημεία, τραγουδάει βέβαια. Προσπαθώ να τον πείσω ότι δεν έχει τόσο ωραία φωνή αλλά θα τον πείσω στην πορεία. Δεν έχω κάποιο γούρι, πάντα έχω κοντά την εικόνα μου που με συντροφεύει, η πίστη μου γιατί πιστεύω».».Πηγή: tvnea.com