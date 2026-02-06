Με αφορμή την έναρξη της διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία, από τις 16 Φεβρουαρίου, έγιναν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλώσεις που έρχονται μετά από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή, με πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις, μέχρι να καταστεί εφικτό ένα αίτημα που συζητείται εδώ και χρόνια.

Ο Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:







«ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός μεταπράτης, είναι ένας επιστήμονας υγείας»

και ότι, με τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία, δίνεται στους ασθενείς:

«η δυνατότητα να παραλαμβάνουν το φάρμακό τους από το φαρμακείο της επιλογής τους και να λαμβάνουν τις συμβουλές του φαρμακοποιού τους για την ορθή και ασφαλή χορήγηση».

Παράλληλα, έκανε λόγο για την επόμενη μέρα, αναφέροντας την πρόθεση της Πολιτείας να συζητήσει:

την περαιτέρω ψηφιοποίηση των φαρμακείων,

την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υγείας,

καθώς και τη συμμετοχή τους σε δίκτυα τηλεσυμβουλευτικής και σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, πάντα με παρουσία γιατρού.

Οι τοποθετήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των φαρμακείων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και πλέον με τη χορήγηση ΦΥΚ, συνθέτουν μια εικόνα όπου το ελληνικό φαρμακείο αντιμετωπίζεται ως πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και όχι απλώς ως σημείο διάθεσης φαρμάκων.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που:

μειώνει την ταλαιπωρία των ασθενών,

αξιοποιεί τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού,

και ενισχύει θεσμικά το φαρμακείο,

Ως φαρμακοποιοί, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με καθαρό μυαλό, επαγγελματική σοβαρότητα και συγκρατημένη αισιοδοξία, γνωρίζοντας ότι η πραγματική αξία κάθε εξαγγελίας θα κριθεί στην πράξη: στο πλαίσιο εφαρμογής, στους όρους λειτουργίας και στη βιωσιμότητα για τα φαρμακεία.

Το ελληνικό φαρμακείο έχει αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει το σύστημα υγείας.





