Αναδρομικά σε συντάξεις χηρείας αναγνωρίζει ότι οφείλει ο ΕΦΚΑ, τα οποία όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του έχει σκοπό να τα καταβάλλει, σε συμμόρφωση με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΠρόκειται για συντάξεις χηρείας που εκδόθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) στο διάστημα από 13/5/2016 ως τον Μάιο του 2019 και για τις οποίες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ sidirodromikanea
