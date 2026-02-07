2026-02-07 09:47:00
Φωτογραφία για Πρποσληψη 6 αναπληρωτών Θεολόγων



Προσλήψεις 304 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025-2026

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2025-2026, προσλαμβάνονται:

(α)   78 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση, και

(β) 223 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 3 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ87.09.

Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες δεν καλύφθηκαν, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατά την τρέχουσα φάση, θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 12 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1. Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια εδώ 

2. Ο πίνακας με τους εκπαιδευτικούς στην Δευτεροβάθμια εδώ 

