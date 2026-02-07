2026-02-07 09:12:39
Το «Σχέδιο Οδυσσέας» είναι το επόμενο βήμα της COSMOTE TV στον τομέα της μυθοπλασίας, με τα γυρίσματα της σειράς να έχουν ήδη ξεκινήσει και να πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, βασίζεται στο best-seller βιβλίο του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (Εκδόσεις Μεταίχμιο). Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ’70. 

Το «Σχέδιο Οδυσσέας» θα κάνει πρεμιέρα, αποκλειστικά στην COSMOTE TV, τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



Η υπόθεση: Το 1975, η άνοδος της τρομοκρατίας στην Ελλάδα οδηγεί τις μυστικές υπηρεσίες στη δημιουργία του «Οδυσσέα», ενός απόρρητου προγράμματος που στρατολογεί και εκπαιδεύει ορφανά παιδιά από δομές, ώστε να αποτελέσουν μετέπειτα αόρατους πληροφοριοδότες

. Σαράντα χρόνια αργότερα, δύο ανεξήγητες δολοφονίες ανοίγουν έναν νέο κύκλο αποκαλύψεων, με τον αστυνόμο Χρήστο Καπετάνο και την αξιωματικό της αντιτρομοκρατικής Βαλέρια Ραχή να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η αναζήτηση της αλήθειας τους οδηγεί σε έναν σκοτεινό «λαβύρινθο», αποκαλύπτοντας πως πίσω από τις δολοφονίες κρύβεται ένα βαθύτερο κίνητρο, συνδεδεμένο με το μυστικό σχέδιο «Οδυσσέας» και το τραύμα που άφησε σε όσους συμμετείχαν σε αυτό.



*Στη σειρά συμμετέχει ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που αποτελείται από τους: Θάνο Τοκάκη, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργο Κέντρο, Χρήστο Κοντογεώργη, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλη Δογάνη, Άρη Λεμπεσόπουλο, Γιώργο Γάλλο, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Όλγα Μιχαλοπούλου, Οδυσσέα Πετράκη, Γιώργο Κωνσταντινίδη, Λευτέρη Πολυχρόνη, Χρήστο Σαπουντζή, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άρη Τρουπάκη, Αργύρη Γκαγκάνη, Νάνσυ Μπούκλη, Μαρία Αποστολακέα, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.



Πηγή: tvnea.com
