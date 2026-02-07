Η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να τη ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει. Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει... Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους. Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα και δεν δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη. Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αντικαθιστά τον Χρόνη. Ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο και ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης
Στον ρόλο του Αργύριου Κονδύλη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.
Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης
Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης
Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου
ΣΕΝΑΡΙΟ
Δήμητρα Τσόλκα
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Γιάννης Βασιλειάδης
ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ
Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Τριάδα Παπαδάκη
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ
Αντώνης Χαλκιάς
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Θοδωρής Κόντος
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
JK PRODUCTIONS - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
«GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00
Πηγή: tvnea.com