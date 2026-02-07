2026-02-07 08:18:53
Φωτογραφία για Εκχιονιστικά τρένα διαφόρων τύπων σε δράση. Δείτε εντυπωσιακές εικόνες
Οι σιδηρόδρομοι μάχονται τον χειμώνα κάθε χρόνο για να διατηρούν τις γραμμές καθαρές, απαλλαγμένες από χιόνι και τα τρένα σε λειτουργία. Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την εντυπωσιακή ισχύ αυτών των μηχανών και του εξοπλισμού, καθώς κινούνται σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, καθαρίζοντας χιονοστιβάδες και πάγο. Τα τρένα διαθέτουν ειδικά εκχιονιστικά μηχανήματα και εξοπλισμό, προκειμένου να sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στο φως ιστορικά κτίρια του ΟΣΕ στη Λάρισα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στο φως ιστορικά κτίρια του ΟΣΕ στη Λάρισα
Ασφαλιστικός οδηγός: Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασφαλιστικός οδηγός: Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνω από 8.000 τρένα υψηλής ταχύτητας σε όλη την Κίνα θα παρέχουν υπηρεσίες αθόρυβων βαγονιών.
Πάνω από 8.000 τρένα υψηλής ταχύτητας σε όλη την Κίνα θα παρέχουν υπηρεσίες αθόρυβων βαγονιών.
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: 23 νέα τρένα στο ελληνικό δίκτυο έως το τέλος του 2027
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Η αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης συνεχίζεται με πέντε νέα τρένα που θα τεθούν σε λειτουργία το 2026
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Πυρκαγιά ακινητοποίησε τα τρένα στο Λονδίνο
Hellenic Train: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά για τους νέους συρμούς [εικόνες]
Hellenic Train: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά για τους νέους συρμούς [εικόνες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Microsoft ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ «AI ΠΑΝΤΟΥ» στα Windows 11, ΓΙΑ ΤΟ Copilot και ΤΟ Recall
Η Microsoft ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ «AI ΠΑΝΤΟΥ» στα Windows 11, ΓΙΑ ΤΟ Copilot και ΤΟ Recall
Το παλαιότερο τραμ στον κόσμο βρίσκεται στο Μιλάνο
Το παλαιότερο τραμ στον κόσμο βρίσκεται στο Μιλάνο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής
Μιχαήλ Κουτουρίνης Απλές, στιγμές αληθινές.
Μιχαήλ Κουτουρίνης Απλές, στιγμές αληθινές.
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.
Υπουργείο Μεταφορών: Σε διαβούλευση νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τον σιδηρόδρομο.