2026-02-07 08:18:53

Οι σιδηρόδρομοι μάχονται τον χειμώνα κάθε χρόνο για να διατηρούν τις γραμμές καθαρές, απαλλαγμένες από χιόνι και τα τρένα σε λειτουργία. Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την εντυπωσιακή ισχύ αυτών των μηχανών και του εξοπλισμού, καθώς κινούνται σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, καθαρίζοντας χιονοστιβάδες και πάγο. Τα τρένα διαθέτουν ειδικά εκχιονιστικά μηχανήματα και εξοπλισμό, προκειμένου να sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ