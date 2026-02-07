2026-02-07 16:13:50

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για προβλήματα στην υποδομή που προκλήθηκαν από πτώση δέντρων στη γραμμή νωρίτερα το πρωί, καταργούνται για σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων:• 1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)• 1331, 1333 ( sidirodromikanea

