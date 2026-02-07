2026-02-07 16:13:50
Φωτογραφία για Πτώση δέντρων στη γραμμή του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Καταργήσεις τρένων
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για προβλήματα στην υποδομή που προκλήθηκαν από πτώση δέντρων στη γραμμή νωρίτερα το πρωί, καταργούνται για σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων:• 1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)• 1331, 1333 ( sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» κρατά καθαρό προβάδισμα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» κρατά καθαρό προβάδισμα
Επαναχάραξη του χάρτη των μεταφορών: Μετρό, ακίνητα και υποδομές στο επίκεντρο του νέου νόμου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επαναχάραξη του χάρτη των μεταφορών: Μετρό, ακίνητα και υποδομές στο επίκεντρο του νέου νόμου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
«Πρώτα θα φτάσει Πάτρα και μετά θα συνεχίσει προς τον Πύργο» – Στη Βουλή το θέμα του σιδηροδρόμου της Ηλείας
Ουκρανία: «Ο εχθρός προσπαθεί να κόψει τη γραμμή ζωής που είναι ο ουκρανικός σιδηρόδρομος»
Ουκρανία: «Ο εχθρός προσπαθεί να κόψει τη γραμμή ζωής που είναι ο ουκρανικός σιδηρόδρομος»
Για τη σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Ναυπλίου–Τριπόλεως–Καλαμάτας, Εφικτή και επιθυμητή η επαναλειτουργία της
Για τη σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου-Ναυπλίου–Τριπόλεως–Καλαμάτας, Εφικτή και επιθυμητή η επαναλειτουργία της
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά, μάχη για τη δεύτερη θέση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά, μάχη για τη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή
Prime time: «Το Σόι σου» στην κορυφή - Δυνατά ποσοστά για το Μπαμπά σ' αγαπώ
Prime time: «Το Σόι σου» στην κορυφή - Δυνατά ποσοστά για το Μπαμπά σ' αγαπώ
Απογευματινή ζώνη: Το Live news και το Deal κρατούν τα ηνία
Απογευματινή ζώνη: Το Live news και το Deal κρατούν τα ηνία
Έξι μαθήματα έρχονται στο Mathesis!
Έξι μαθήματα έρχονται στο Mathesis!