





Ραγδαίες εξελίξεις φέρνει ο ΣΚΑΪ στην απογευματινή του ζώνη, με την εκπομπή «Το’ χουμε» και τον Κώστα Τσουρό να υφίστανται μια αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα σκληρή αλλαγή, που μόνο απαρατήρητη δεν περνά.

Το καθημερινό μαγκαζίνο «κουρεύεται» κυριολεκτικά στη μέση, καθώς από σχεδόν δίωρη διάρκεια μετατρέπεται σε ωριαίο πρόγραμμα, γεγονός που αλλάζει ριζικά τον χαρακτήρα και το σκαλέτο της εκπομπής. Η απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Από εκείνη την ημέρα, το «Το’ χουμε» θα προβάλλεται από τις 15:30 έως τις 16:30, ολοκληρώνοντας τη μετάδοσή του σχεδόν μία ώρα νωρίτερα από ό,τι μέχρι σήμερα. Μια εξέλιξη που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρότινος ο σταθμός διέψευδε κατηγορηματικά κάθε σενάριο παρέμβασης στην εκπομπή.

Και μπορεί το «Το’ χουμε» να μη «κόβεται» από το πρόγραμμα, ωστόσο το δραστικό ψαλίδισμα της διάρκειας μόνο ως ψήφος εμπιστοσύνης δεν μπορεί να εκληφθεί, αφού η εκπομπή καλείται πλέον να σταθεί με μισό τηλεοπτικό χρόνο και σαφώς περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Το αιφνιδιαστικό «κούρεμα» δεν προέκυψε τυχαία. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της απογευματινής ζώνης του ΣΚΑΪ, που ενεργοποιείται την ίδια ημέρα με την πρεμιέρα του νέου project «Beat My Guest».

Αρχικά, στο μεταβατικό slot μεταξύ της εκπομπής του Κώστα Τσουρού και του νέου προγράμματος είχε προβλεφθεί επανάληψη του «Happy Traveller». Το πλάνο όμως άλλαξε, με τον ΣΚΑΪ να αποσύρει την επανάληψη και να τοποθετεί ελληνική ταινία δίωρης διάρκειας (16:30–18:30), επιλογή που στην πράξη «τρώει» μία ολόκληρη ώρα από το «Το’ χουμε».

Το αν η συγκεκριμένη στρατηγική αποτελεί απλώς ένα μεταβατικό στάδιο ή προάγγελο νέων παρεμβάσεων στο πρόγραμμα, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι πως η απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ μπαίνει σε τροχιά έντονων ανακατατάξεων — και το τίμημα, προς το παρόν, το πληρώνει ο Κώστας Τσουρός.

Πηγή: tvnea.com