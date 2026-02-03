2026-02-03 10:06:55
Σε συνέντευξή του, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, προέβη σε έναν αναλυτικό σχολιασμό της πολιτικής πραγματικότητας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με κεντρικό άξονα την ψηφιοποίηση και την αποσυμφόρηση των δομών, ο υπουργός εστίασε στις άμεσες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την εμπειρία του ασθενούς.

Η «επανάσταση» στη διανομή φαρμάκων: Από την ταλαιπωρία, στην ελεύθερη επιλογή

Η σημαντικότερη είδηση της συνέντευξης αφορούσε τη διαχείριση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ). Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για την εξάλειψη της ταλαιπωρίας των χρονίως πασχόντων. «Στο ΕΣΥ έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Μειώσαμε τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τη διανομή κατ΄ οίκον και την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς». Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας ότι μαζί με τον κ. Βαλτά (τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου), θα βρεθούν σε ιδιωτικό φαρμακείο όταν θα γίνει η πρώτη αποστολή ΦΥΚ.

 

