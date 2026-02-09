2026-02-09 21:56:51
Φωτογραφία για Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.Ειδικότερα:η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και sidirodromikanea
Η απεργία των σιδηροδρομικών στην Ισπανία ματαιώθηκε χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση
Η απεργία των σιδηροδρομικών στην Ισπανία ματαιώθηκε χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση
Θεολογικές ανησυχίες για το μάθημα Ηθικής
Θεολογικές ανησυχίες για το μάθημα Ηθικής
