Η απεργία των σιδηροδρομικών στην Ισπανία ματαιώθηκε χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση
2026-02-09 20:09:49
Η τριήμερη πανεθνική απεργία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, αλλά τώρα έχει ακυρωθεί.euronews.comΗ πανεθνική απεργία των σιδηροδρομικών ιδρυμάτων στην Ισπανία σταμάτησε, έπειτα από συμφωνία που κατέληξαν τα συνδικάτα με την κυβέρνηση.Αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει τρεις ημέρες, από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου, αλλά η απεργία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΘεολογικές ανησυχίες για το μάθημα Ηθικής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ