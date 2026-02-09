2026-02-09 20:09:49

Η τριήμερη πανεθνική απεργία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, αλλά τώρα έχει ακυρωθεί.euronews.comΗ πανεθνική απεργία των σιδηροδρομικών ιδρυμάτων στην Ισπανία σταμάτησε, έπειτα από συμφωνία που κατέληξαν τα συνδικάτα με την κυβέρνηση.Αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει τρεις ημέρες, από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου, αλλά η απεργία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ