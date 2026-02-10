2026-02-10 07:13:32

Αιχμές για όσους μιλούν για «πλαστά» ή για «χαμένα» βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών, αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα βίντεο που είναι ταυτοποιημένα και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο υλικό.hellasjournal.comΣε ανάρτησή του μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για τα «χαμένα» βίντεο όπως ισχυρίστηκε η Μαρία Καρυστιανού, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ