Αιχμές για όσους μιλούν για «πλαστά» ή για «χαμένα» βίντεο στην τραγωδία των Τεμπών, αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, τονίζοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα βίντεο που είναι ταυτοποιημένα και αποδεικνύουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο υλικό.hellasjournal.comΣε ανάρτησή του μετά την έναρξη της δίκης στη Λάρισα για τα «χαμένα» βίντεο όπως ισχυρίστηκε η Μαρία Καρυστιανού, sidirodromikanea
