2026-02-10 12:37:41
Φωτογραφία για «FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project



Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή; Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Δείτε τα βίντεο, όπου οι 3 μεσίτες μάς συστήνονται και αποκαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία:

ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ, Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ





ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ο ROCK AGENT





ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ, Ο ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΣ





Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters

ΟΙ FLAT HUNTERS ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα!

Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Ακολουθεί το βίντεο με τους μεσίτες να περιγράφουν τους κανόνες του «Flat Hunters» και να εξηγούν πώς θα ζήσεις στο σπίτι των ονείρων σου:

https://www.instagram.com/reel/DUV5qjXgH23/

Αν και εσύ θες να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις!

FLAT HUNTERS_ Πρεμιέρα Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

#FlatHunters

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Project Manager: Μαριλού Ρεπαπή

Αρχισυνταξία: Σόφη Καραγιάννη

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions





Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: «Ράδιο Αρβύλα» στην κορυφή – Ισχυρό «Να Μ’ Αγαπάς» και «MasterChef 10»
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: «Deal» στην κορυφή – Δυναμική παρουσία «Live News» και «Οικογενειακών Ιστοριών»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Συμβολική συγκέντρωση στη Δράμα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Γωνιακός καναπές: Πότε είναι λύση και πότε πρόβλημα
Γωνιακός καναπές: Πότε είναι λύση και πότε πρόβλημα
Γωνιακοί καναπέδες: Πότε είναι πραγματικά λειτουργική επιλογή
Γωνιακοί καναπέδες: Πότε είναι πραγματικά λειτουργική επιλογή
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή – Κοντά Happy Day και «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή – Κοντά Happy Day και «Ώρα Ελλάδος»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρό προβάδισμα για «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Πρωινό»