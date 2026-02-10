





Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή; Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Δείτε τα βίντεο, όπου οι 3 μεσίτες μάς συστήνονται και αποκαλύπτουν τα δυνατά τους σημεία:

ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ, Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ







ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ, Ο ROCK AGENT







ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ, Ο ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΣ







Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ: https://www.antenna.gr/flathunters

ΟΙ FLAT HUNTERS ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα!

Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

Ακολουθεί το βίντεο με τους μεσίτες να περιγράφουν τους κανόνες του «Flat Hunters» και να εξηγούν πώς θα ζήσεις στο σπίτι των ονείρων σου:

https://www.instagram.com/reel/DUV5qjXgH23/

Αν και εσύ θες να νοικιάσεις ή να αγοράσεις σπίτι, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/flathunters και βρες το σπίτι που ψάχνεις!

FLAT HUNTERS_ Πρεμιέρα Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

#FlatHunters

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Project Manager: Μαριλού Ρεπαπή

Αρχισυνταξία: Σόφη Καραγιάννη

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions







Πηγή: tvnea.com