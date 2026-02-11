2026-02-11 11:12:05

Κλασικό, ευρύχωρο και ανακαινισμένο διαμέρισμα διαμορφωμένο με πολύ κομψούς συνδυασμούς σε τυπικό Σκανδιναβικό ύφος.



Λειτουργικά η διαρρύθμιση με μεγάλο ενιαίο χώρο καθιστικό - τραπεζαρία - σαλόνι εκμεταλλεύεται πλήρως το φυσικό φως και τον προσανατολισμό του κτίσματος και ταυτόχρονα επιτρέπει τον άνετο διαχωρισμό ζωνών διαφορετικής χρήσης.



Διακοσμητικά οι γήινες αποχρώσεις σε συνδυασμό με άσπρο, μαύρο και πολύχρωμες λεπτομέρειες, τα διακριτικά vintage στοιχεία, το ενιαίο ξύλινο δάπεδο και οι μελετημένες διακοσμήσεις τοίχου ανά σημείο με τρόπο που να κυριαρχούν αλλά χωρίς να «πνίγουν» τον χώρο, δημιουργούν ένα πολύ καλαίσθητο σύνολο.



