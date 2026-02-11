Γλώσσα: Ολοκληρώνουμε την προετοιμασία μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Παρασκευής, 13/2, διαβάζοντας ξανά όποια εργασία κάναμε και εκμεταλλευόμενοι το εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης ανάρτησης. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε μαζί και τα Τ.Ε. για έλεγχο των ενοτήτων 7 και 9.Μαθηματικά: Φτάνει σιγά σιγά το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στα κεφάλαια 30 - 39 (οριστικά τη Δευτέρα, 16/2). Γι' αυτό και με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης, αντιγράφουμε (ή τυπώνουμε και κολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας:1) Ο ζαχαροπλάστης της γειτονιάς φτιάχνει ωραιότατα ταρτάκια φρούτων με κεράσι και ακτινίδιο. Γνωρίζει ότι ο λόγος ακτινίδιου - κερασιών είναι 1 προς 8. Πόσα κεράσια θα χρειαστεί να προμηθευτεί, αν έχει ήδη 35 ακτινίδια;Λύση:Απάντηση:2) Στο αυτοκίνητό μου, ο λόγος των λίτρων βενζίνης προς την απόσταση (σε χιλιόμετρα) που μπορεί να διανύσει είναι 4 προς 50. Πόσα λίτρα βενζίνης θα καταναλώσει για να διανύσει μια απόσταση 220 χιλιομέτρων;Λύση:Απάντηση:3) Μια φρεγάτα του πολεμικού μας ναυτικού έχει πλήρωμα 120 ανδρών και τρόφιμα για 40 ημέρες. Μετά από ταξίδι 10 ημερών έσωσε από βέβαιο πνιγμό 30 πρόσφυγες. Για πόσες ημέρες έφτασαν συνολικά τα τρόφιμα από την αρχή του ταξιδιού;Λύση:Απάντηση:4) Οι 135 μαθητές/μαθήτριες ενός σχολείου πήγαν εκδρομή, μοιρασμένοι/ες σε τρία λεωφορεία, πληρώνοντας συνολικά 810 €. Στο 1ο λεωφορείο μπήκαν 45 παιδιά, στο 2ο 48, ενώ τα υπόλοιπα μπήκαν στο 3ο λεωφορείο. Πόσα χρήματα πρέπει να πάρει ο κάθε οδηγός, αν η αρχική συμφωνία ήταν ο καθένας να πληρωθεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που μετέφερε;Λύση:Απάντηση:Ιστορία: Με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάρτησης και όλων όσων συζητήσαμε στην τάξη, απαντούμε σε μια παράγραφο στο τετράδιο υπόλοιπων μαθημάτων στο ερώτημα: Με ποιους τρόπους συνέβαλε το κίνημα του "Φιλελληνισμού" στον αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία;Φυσική: Διαβάζουμε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα" (επαναφέρουμε και το υλικό της σχετιζόμενης ανάρτησης), προτού συμπληρώσουμε με πολλή προσοχή την εργασία 2 (σελίδες 54 έως και 56).

