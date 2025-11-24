HOME TOUR

Μοντέρνα έπιπλα σε γεωμετρικές φόρμες συνδυάζονται με πιο κλασικά κομμάτια και vintage λεπτομέρειες, ταιριαστές με την κλασική αρχιτεκτονική του χώρου, σε μια διαμόρφωση κομψή και ιδιαίτερα καλαίσθητη.



Η χρωματική παλέτα του λευκού-μπεζ σε συνδυασμό με γήινες αποχρώσεις και μαύρο, τα ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία και η απουσία ψηλών επίπλων μεγάλου όγκου συμβάλλουν σημαντικά στην γενική εικόνα του διαμερίσματος.





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:



alvhem.com/