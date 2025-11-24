2025-11-24 09:50:01
Φωτογραφία για Σύγχρονο ρουστίκ, μοντέρνο και vintage σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
HOME TOUR

Μοντέρνα έπιπλα σε γεωμετρικές φόρμες συνδυάζονται με πιο κλασικά κομμάτια και vintage λεπτομέρειες, ταιριαστές με την κλασική αρχιτεκτονική του χώρου, σε μια διαμόρφωση κομψή και ιδιαίτερα καλαίσθητη.

Η χρωματική παλέτα του λευκού-μπεζ σε συνδυασμό με γήινες αποχρώσεις και μαύρο, τα ποιοτικά υφασμάτινα στοιχεία και η απουσία ψηλών επίπλων μεγάλου όγκου συμβάλλουν σημαντικά στην γενική εικόνα του διαμερίσματος. 





ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

alvhem.com/


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στα ύψη το ενδιαφέρον για τη Eurovision: Η ΕΡΤ ακούει 264 τραγούδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στα ύψη το ενδιαφέρον για τη Eurovision: Η ΕΡΤ ακούει 264 τραγούδια
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Vintage Χριστούγεννα: Επιστροφή στις ρετρό αναμνήσεις
Vintage Χριστούγεννα: Επιστροφή στις ρετρό αναμνήσεις
Retro και σύγχρονο ρουστίκ σε ιδιαίτερα ζεστούς συνδυασμούς
Retro και σύγχρονο ρουστίκ σε ιδιαίτερα ζεστούς συνδυασμούς
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
Α. Τζιτζικώστας: «Το νέο Σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Υψηλής Ταχύτητας είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για να αποκτήσει σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο»
DIY-Κατασκευές vs αντικείμενα μαζικής παραγωγής. Αξίζει τελικά η ερασιτεχνική
DIY-Κατασκευές vs αντικείμενα μαζικής παραγωγής. Αξίζει τελικά η ερασιτεχνική "δημιουργία" στον σύγχρονο κόσμο μας;
HOME TOURS: Σύγχρονο Έθνικ ύφος σε ένα υπέροχο, ιστορικό σπίτι
HOME TOURS: Σύγχρονο Έθνικ ύφος σε ένα υπέροχο, ιστορικό σπίτι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
GRAND HOTEL: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
GRAND HOTEL: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στο δυναμικό κοινό
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στο δυναμικό κοινό
Συνεψιζει στην κορυφή το “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση”
Συνεψιζει στην κορυφή το “Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση”
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
53η συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL)
53η συνάντηση του Στρατηγικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δυνάμεων Αστυνόμευσης Σιδηροδρόμων (RAILPOL)