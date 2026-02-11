Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2026

Στην ημερίδα του ΕΟΦ με θέμα «Ο ρόλος του ΕΟΦ στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Τα επόμενα βήματα» συμμετείχε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς. Διαβάστε την τοποθέτηση του με θέμα «Η συμβολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ρόλο του ΕΟΦ προς όφελος της Δημόσιας Υγείας».

Τοποθέτηση του Προέδρου του Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά,

στην Ημερίδα του ΕΟΦ με θέμα:

«Η συμβολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ρόλο του ΕΟΦ προς όφελος της Δημόσιας Υγείας»

Κυρίες και κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα, να μιλήσω σήμερα για τη συνεργασία του Π.Φ.Σ. με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – μια συνεργασία ουσιαστική, διαρκή και απολύτως κρίσιμη για τη Δημόσια Υγεία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο θεσμικός ρόλος του ΕΟΦ είναι κομβικός. Ο ρόλος των φαρμακοποιών από την άλλη, είναι καθημερινός, άμεσος και βιωματικός. Εκεί ακριβώς γεννιέται η ανάγκη της συνεργασίας μας: στο σημείο όπου η πολιτική φαρμάκου συναντά την καθημερινότητα του ασθενούς.

Α. Συνεργασία στην αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων

Το πρώτο και ίσως πιο ευαίσθητο πεδίο συνεργασίας μας αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων.

Οι φαρμακοποιοί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Είμαστε οι πρώτοι που δεχόμαστε την αγωνία του ασθενούς, οι πρώτοι που διαπιστώνουμε μειωμένα αποθέματα, ασυνέχειες στην τροφοδοσία, δυσκολίες στη διάθεση συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Π.Φ.Σ. λειτουργεί ως θεσμικός δίαυλος πληροφόρησης προς τον ΕΟΦ. Με συστηματικό τρόπο μεταφέρουμε δεδομένα, παρατηρήσεις και πραγματικά προβλήματα της αγοράς ώστε ο ΕΟΦ να έχει την πλήρη εικόνα και να μπορεί να προχωρά στις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Θέλω όμως να το τονίσω ξεκάθαρα: η αρμοδιότητα των παρεμβάσεων ανήκει στον ΕΟΦ.

Αυτή η συνεργασία έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, όταν βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στον κοινό στόχο: τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στα αναγκαία φάρμακα.

Β. Συνεργασία στην εποπτεία της φαρμακευτικής αγοράς

Το δεύτερο πεδίο αφορά την εποπτεία της φαρμακευτικής αγοράς και την τήρηση της νομοθεσίας από όλους τους εμπλεκόμενους.

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς δεν είναι αυτονόητη. Απαιτεί έλεγχο, διαφάνεια και ίσους κανόνες για όλους:

φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, διανομείς, φαρμακεία.

Ο Π.Φ.Σ. εκπροσωπώντας τα φαρμακεία της χώρας, συνεργάζεται με τον ΕΟΦ ώστε να εντοπίζονται πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά και τελικά πλήττουν τον ασθενή, όπως για παράδειγμα:

Οι παράλληλες εξαγωγέςΗ συστηματική και σταδιακή μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων σε φάρμακα από τις φαρμακευτικές εταιρείες που τα εισάγουν και τα διανέμουνΗ υποχρέωση τήρησης τρίμηνων αποθεμάτων βάσει της νομοθεσίας από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ)Η διάθεση επιπλέον ποσοτήτων από την αντίστοιχη συνταγογράφηση σε ποσοστό ασφαλείας 25%, από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Η τήρηση της νομοθεσίας δεν είναι γραφειοκρατική εμμονή, είναι προϋπόθεση για τη Δημόσια Υγεία.

Και εδώ επίσης , η συνεργασία μας είναι συμπληρωματική:

Ο ΕΟΦ ως θεσμικός ελεγκτής,Ο Π.Φ.Σ. ως θεσμικός συνομιλητής και φορέας των πραγματικών στοιχείων της αγοράς.

Γ. Συνεργασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό – από ανάγκη σε ευκαιρία

Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της ψηφιακής υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη.

Ένα εξαιρετικό πρόσφατο παράδειγμα υποδειγματικής συνεργασίας είναι η αποϋλοποίηση των κουπονιών και η εφαρμογή του συστήματος HMVO. Με τη στήριξη του ΕΟΦ και με στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, προχωρήσαμε σε έναν ταχύτατο και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πιστοποίησης της αυθεντικότητας των φαρμάκων που εισέρχονται στην ελληνική αγορά.

Το αποτέλεσμα;

Ασφάλεια για τον ασθενή,Διαφάνεια για το σύστημα,Αξιοπιστία για την αγορά.

Αυτή η συνεργασία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές κοινές δράσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Δ. Συμμετοχή των φαρμακείων στις κλινικές μελέτες

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο προσβλέπουμε στη συνεργασία του ΕΟΦ είναι η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των φαρμακείων στις κλινικές μελέτες.

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φαρμακοποιών-μελών μας διαθέτει ήδη πιστοποίηση για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Θεωρούμε ότι, με την κατάλληλη εποπτεία και συνεργασία με τον ΕΟΦ, τα υπό έλεγχο φάρμακα μπορούν να διατίθενται και από φαρμακεία ανοικτά στο κοινό και όχι αποκλειστικά από νοσοκομειακές δομές.

Αυτό ενισχύει:

Την προσβασιμότητα,Τη συμμετοχή,Την ορθή ενημέρωση των συμμετεχόντωνΚαι τελικά την ίδια την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι που για εμάς τους φαρμακοποιούς του πάγκου είναι αυτονόητο:

«Το σημαντικότερο δραστικό συστατικό κάθε φαρμάκου είναι η εμπιστοσύνη.»

Και αυτή την εμπιστοσύνη μπορούμε να την κερδίσουμε μόνο μέσα από ποιότητα σχεδιασμένη από την αρχή – μέσα δηλαδή από έναν προσεκτικό σχεδιασμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου μέρους και μέσα από αγαστή συνεργασία μεταξύ μας.

Μόνο έτσι μπορούμε να προσφέρουμε την ποιότητα που αξίζουν οι πολίτες αυτής της χώρας.

Και μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη Δημόσια Υγεία και στην ανάπτυξη της Ελλάδας μας.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

farmakopoioi