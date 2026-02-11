pharmateam

415 εκατ. ευρώ θα πάνε στα εκτός πατέντας φάρμακα και τα 421 εκατ. ευρώ στα προϊόντα αναφοράς (οn patent).Σε αναμονή νέας συνάντησης με το υπουργείο Υγείας βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να ενημερωθούν για το πώς τελικά θα γίνει το σπάσιμο του προϋπολογισμού στα πρωτότυπα φάρμακα που διακινούνται στην ιδιωτική αγορά. Σπάσιμο, που θα βασιστεί στην κατανάλωση που υπάρχει σε on patent και off patent φάρμακα.Θυμίζουμε ότι το πρώτο μοίρασμα του προϋπολογισμού στην Ιδιωτική αγορά έγινε πέρυσι τον Ιούλιο σε γενόσημα και σε πρωτότυπα. Από το συνολικό προϋπολογισμό του 1,316 εκατ. ευρώ, τα 480 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στα γενόσημα και τα υπόλοιπα 836 εκατ. ευρώ στα πρωτότυπα.Δεύτερο σπάσιμοΜε βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, το δεύτερο σπάσιμο επικεντρώνεται στα 836 εκατ. ευρώ, τα οποία κατά πληροφορίες θα μοιραστούν ως εξής: τα 415 εκατ. ευρώ θα πάνε στα εκτός πατέντας φάρμακα και τα 421 εκατ. ευρώ στα προϊόντα αναφοράς (οn patent).Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η εν λόγω απόφαση κρίνεται ορθολογική -σαφώς υπάρχουν και αντιρρήσεις- καθώς τα off patent σκευάσματα καλύπτουν το 60% των αναγκών στην ιδιωτική αγορά, με μέση δαπάνη μόλις 5 ευρώ αποτελώντας τη μοναδική κατηγορία που η δαπάνη της μειώθηκε το 2025, παρά τις αυξήσεις τιμών που δόθηκαν τον Αύγουστο του 2024.Επιπλέον, αναφέρουν οι πηγές μας, το νέο σπάσιμο του προϋπολογισμού θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2025, γεγονός που σημαίνει ότι θα κλειδώσει το ποσοστό των επιστροφών όσον αφορά τα γενόσημα και τα off patent στα επίπεδα του 2020-2024- δηλαδή κοντά στο 40%.Από την άλλη, η επίπτωση για τα on patent- και λόγω της λήξης της πατέντας της δραστικής ουσίας ριβαροξαμπάνη (rivaroxaban)- αναμένεται να διαμορφωθεί στο 44%.Πληροφορίες πάντως, τονίζουν ότι με την ολοκλήρωση και του νέου σπασίματος θα ευνοηθεί το 80% των φαρμακευτικών εταιρειών που διανέμονται και καταναλώνονται στην ελληνική αγορά τα οποία είναι γενόσημα και οff patent.Πηγή : iatronet